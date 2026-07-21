Polonia mohon se një dron i saj është rrëzuar mbi Iran, thotë se asnjë sistem i saj nuk është dislokuar

Jo Harper
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Polonia hodhi poshtë raportet se një dron i prodhuar në Poloni ishte rrëzuar mbi Iran, transmeton Anadolu.
"Asnjë dron polak nuk është dërguar në Lindjen e Mesme", tha ministri i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, në platformën amerikane të mediave sociale X, duke iu përgjigjur raportimeve në internet që sugjeronin se një mjet ajror pa pilot i prodhuar në Poloni ishte rrëzuar mbi Iran.
Ai theksoi se pajisjet ushtarake të Polonisë janë të destinuara për mbrojtjen e vendit dhe për përmbushjen e angazhimeve të saj në krahun lindor të NATO-s, duke hedhur poshtë pretendimet se dronët e operuar nga Polonia ishin përfshirë në konfliktin në Lindjen e Mesme.
Mohimi erdhi pas raportimeve në mediat sociale dhe në disa media të huaja, të cilat pretendonin se një dron polak ishte kapur mbi territorin iranian. Autoritetet polake nuk kanë identifikuar burimin e këtyre raportimeve.
Varshava muajt e fundit ka kërkuar vazhdimisht të kundërshtojë atë që zyrtarët e përshkruajnë si dezinformim lidhur me mbrojtjen dhe sigurinë, duke paralajmëruar se raportet e rreme mund të jenë pjesë e operacioneve më të gjera informative.
Të hënën, Kosiniak-Kamysz paralajmëroi se Rusia mund të përdorë dronët ukrainas të kapur si pjesë e provokimeve dhe tha se kjo çështje do të diskutohet nga komiteti i sigurisë së qeverisë. Ai shtoi se Polonia vazhdon të përballet me një nivel të lartë kërcënimesh të sigurisë, përfshirë sulmet kibernetike, ndërhyrjet në sinjalin GPS dhe përpjekjet për të testuar sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit.
Polonia gjithashtu ka deklaruar vazhdimisht se elementët kryesorë të kapaciteteve të saj të mbrojtjes ajrore mbeten të dedikuara për mbrojtjen e territorit kombëtar dhe krahut lindor të NATO-s.