Politikanët francezë kërkojnë lirimin e aktivistëve të flotiljes së Gazës

Şeyma Erkul Dayanç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Politikanët francezë bënë thirrje sot për lirimin e aktivistëve të ndaluar pasi forcat izraelite ndaluan anije nga një flotilje që shkonte në Gaza, transmeton Anadolu.
Udhëheqësi i Partisë Komuniste Franceze, Fabien Roussel tha se një pjesë e flotiljes, përfshirë varkën që mbante këshilltaren e Parisit, Raphaelle Primet, ishte ndaluar.
"Një pjesë e flotiljes për në Gaza, përfshirë varkën e shokut tonë Raphaelle Primet u ndalua nga ushtria izraelite. Ekuipazhet e tyre janë ndaluar", tha Roussel në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ai shtoi se i kishte kërkuar Ministrit të Jashtëm, Jean-Noel Barrot të ndërhynte.
Flotilja Globale "Sumud" përfshin më shumë se 50 anije që u nisën nga disa porte evropiane në javët e fundit me qëllim thyerjen e bllokadës ndaj Gazës. Sipas organizatorëve, u ndaluan 211 persona, përfshirë 11 shtetas francezë.
Organizatorët thanë se forcat detare izraelite rrethuan konvojin në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës, ndërprenë komunikimet dhe sekuestruan anije të shumta.
Ata e përshkruan incidentin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe bënë thirrje për mobilizim në mbështetje të aktivistëve të ndaluar. Më vonë të enjten, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme franceze, Pascal Confavreux tha se 15 shtetas francezë ishin midis të ndaluarve.
"Prioriteti ynë është t'u ofrojmë atyre mbrojtjen konsullore që u nevojitet", tha ai duke shtuar se konsullata e përgjithshme është në kontakt me ta në mënyrë që "ata të mund të kthehen në Francë sa më shpejt të jetë e mundur".