Policia spanjolle arreston një nga të arratisurit më të kërkuar të Suedisë

Beyza Binnur Dönmez
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Policia spanjolle ka arrestuar një nga të arratisurit më të kërkuar të Suedisë në qytetin Sitges në verilindje të vendit, duke e akuzuar atë për përfshirje në rreth 20 krime të dhunshme, përfshirë vrasje dhe vrasje të lidhura me krimin e organizuar, njoftoi Ministria e Brendshme e Spanjës, transmeton Anadolu.
I dyshuari kërkohet nga autoritetet suedeze për dyshimin se ka marrë pjesë në një seri sulmesh në vitin 2024 që synonin destabilizimin e grupeve rivale kriminale dhe nxitjen e konflikteve mes tyre, sipas ministrisë.
Sipas deklaratës së publikuar nga ministria, hetuesit thanë se ai dyshohet se ka trajnuar rekrutë të rinj për të kryer vrasje dhe sulme të organizuara, duke u siguruar atyre armë zjarri, armë të nivelit ushtarak dhe eksplozivë.
Ministria tha se i dyshuari kishte lidhje të ngushta me një figurë të njohur kriminale suedeze, i quajtur "Pablo Escobari i Suedisë".
Hetimi filloi në qershor të vitit 2025 nën kuadër të Rrjetit Evropian të Ekipeve të Kërkimit Aktiv të të Arratisurve, ku autoritetet spanjolle dhe suedeze shkëmbyen informacione për lokalizimin e të dyshuarit.
Policia e gjurmoi atë deri në një shtëpi private në një lagje luksoze të Sitgesit, ku ai qëndronte i fshehur brenda pronës dhe dilte rrallë përtej kopshtit të saj, pasi ishte në dijeni se kërkohej për krime të rënda.
Për shkak të shqetësimeve se brenda shtëpisë mund të kishte armë ose eksplozivë, zyrtarët kryen bastisje të autorizuar nga gjykata në kuadër të një Urdhri Evropian Hetimi dhe e arrestuan atë herët më 1 gusht.