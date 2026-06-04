Pentagoni: Një ushtar amerikan humb jetën në një "incident të lidhur me stërvitjen" në Irak

Rabia İclal Turan
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Një ushtar amerikan humbi jetën gjatë një “incidenti të lidhur me stërvitjen” në një bazë ajrore në veri të Irakut, tha Pentagoni të mërkurën, transmeton Anadolu.
Ai e identifikoi ushtarin si Sgt. Devin A. Seibel, 26-vjeç, nga Robinson, Teksas.
Sipas deklaratës, Seibel vdiq më 31 maj në bazën ajrore të Erbilit, ndërsa mbështeste operacionin "Inherent Resolve", misioni i udhëhequr nga SHBA-ja kundër grupit terrorist ISIS (DEASH).
Pentagoni theksoi se rrethanat rreth vdekjes së tij mbeten nën hetim.
Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera lidhur me ngjarjen.