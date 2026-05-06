Pekini shpreh mbështetje ndaj Iranit përpara udhëtimit të Trumpit në Kinë

Riyaz Khaliq Khaliq
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Kina shprehu sot mbështetje për Iranin në mes të konfliktit me SHBA-në, ndërsa Pekini po përgatitet të presë presidentin amerikan Donald Trump javën e ardhshme, transmeton Anadolu.
“Kina mbështet Iranin në ruajtjen e sovranitetit dhe sigurisë kombëtare dhe vlerëson gatishmërinë e Iranit për të kërkuar zgjidhje politike nëpërmjet kanaleve diplomatike”, i ka thënë ministri i Jashtëm kinez Wang Yi homologut të tij iranian Abbas Araghchi gjatë një takimi në Pekin.
Ai ka shtuar se një ndërprerje e plotë e armiqësive “është e domosdoshme”, ndërsa rifillimi i konfliktit “është i papranueshëm”, dhe se vazhdimi i negociatave është veçanërisht i rëndësishëm, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme të Kinës.
Araghchi mbërriti në Pekin me ftesë të Kinës për bisedimet e tyre të para ballë për ballë që nga fillimi i luftës nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt.
Trump pritet të vizitojë Kinën më 14–15 maj, sipas Shtëpisë së Bardhë, ndërsa Ministria e Jashtme kineze tha sot se po vazhdon komunikimin me Washingtonin për këtë vizitë shtetërore, e cila ishte shtyrë për shkak të luftës në Iran.
Takimi në Pekin u zhvillua në mes të tensioneve në Ngushticën e Hormuzit, e cila mbetet praktikisht e bllokuar nga ushtria amerikane dhe nga Irani dhe ka ndikuar në furnizimet globale me energji.
“Sa i përket Ngushticës së Hormuzit, komuniteti ndërkombëtar ndan shqetësimin e përbashkët për rikthimin e kalimit normal dhe të sigurt nëpër ngushticë, dhe Kina shpreson që palët e përfshira t’u përgjigjen menjëherë thirrjeve të forta të komunitetit ndërkombëtar”, i ka thënë Wang Araghchit.
- Programi bërthamor i Iranit
Wang ka vlerësuar “angazhimin e Iranit për të mos zhvilluar armë bërthamore” dhe ka thënë se Kina njeh “të drejtën legjitime të Iranit për përdorimin paqësor të energjisë bërthamore”.
Trump këmbëngul se Teherani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe ka kërcënuar se forcat amerikane mund të ndërhyjnë për të marrë uraniumin e pasuruar të Iranit.
Megjithatë, Wang u ka bërë thirrje vendeve të Gjirit dhe të Lindjes së Mesme të “marrin fatin e tyre në duart e tyre”, duke inkurajuar dialogun mes Iranit dhe vendeve të Gjirit për të arritur “fqinjësi të mirë dhe miqësi”.
“Kina mbështet vendet e rajonit në krijimin e një arkitekture paqeje dhe sigurie me pjesëmarrje të përbashkët, mbrojtjen e interesave të përbashkëta dhe arritjen e zhvillimit të përbashkët”, ka deklaruar Wang.
Në mes të ngërçit në bisedimet Iran–SHBA, Araghchi ditët e fundit ka vizituar Pakistanin, Omanin dhe Rusinë.
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Teheranit, duke vrarë mbi 3.300 persona në Iran dhe duke zhvendosur dhjetëra mijëra të tjerë.
Të paktën 13 pjesëtarë të ushtrisë amerikane janë vrarë dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur gjatë konfliktit, ndërsa Irani ka kryer kundërsulme ndaj bazave dhe objekteve amerikane në gjithë Lindjen e Mesme.