Parlamenti zviceran mbështet thirrjen për një marrëveshje mbrojtjeje me BE-në

İlayda Çakırtekin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Parlamenti i Zvicrës ka miratuar një propozim që kërkon mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje mbrojtjeje me Bashkimin Evropian (BE), në një kohë kur peizazhi i sigurisë në Evropë po ndryshon dhe SHBA-ja po tërhiqet gradualisht, transmeton Anadolu.
Senati i Zvicrës miratoi një mocion të ardhur nga Dhoma e Përfaqësuesve, i cili i kërkon qeverisë të nisë negociatat me BE-në për një marrëveshje në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.
Parlamentarët argumentuan se Zvicra mund të marrë pjesë në blerje të përbashkëta të armëve me bllokun evropian dhe të ndjekë një politikë sigurie më të përqendruar te kontinenti evropian, duke theksuar se lidhje të tilla nuk do të binin ndesh me ligjin e neutralitetit.
Megjithëse senatorët theksuan se NATO do të përfaqësonte aleancën më efektive në këtë fushë krahasuar me BE-në, Dhoma e Përfaqësuesve vendosi ta përjashtojë NATO-n nga teksti fillestar i propozimit.
Dje, senati zviceran dha miratimin e tij me një rezultat të ngushtë prej 21 votash pro dhe 20 kundër.