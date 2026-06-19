Parlamenti zviceran mbështet heqjen e ndalimit për ndërtimin e centraleve të reja bërthamore

Beyza Binnur Dönmez
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Parlamenti i Zvicrës ka miratuar një propozim të qeverisë që heq ndalimin e vendit për ndërtimin e centraleve të reja bërthamore, duke rihapur mundësinë për energjinë atomike gati një dekadë pasi votuesit kishin mbështetur një heqje graduale të energjisë bërthamore, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik zviceran Swissinfo, Dhoma e Përfaqësuesve miratoi një kundërpropozim qeveritar ndaj iniciativës popullore “Stop the Blackout”, pasi masa kishte marrë më parë miratimin e Senatit.
Vendimi nënkupton se qytetarët zviceranë do të thirren përfundimisht të votojnë si për iniciativën popullore ashtu edhe për propozimin alternativ të qeverisë në një referendum mbarëkombëtar.
Miratimi parlamentar mbështet një ndryshim në legjislacionin ekzistues që do të heq ndalimin aktual për ndërtimin e centraleve të reja bërthamore në Zvicër.
Gjatë debateve, ministri zviceran i Energjisë, Albert Rosti, argumentoi se mbajtja e opsionit bërthamor ishte e nevojshme për të garantuar sigurinë afatgjate energjetike të vendit.
Mbështetja për propozimin erdhi kryesisht nga partitë e qendrës së djathtë dhe të djathta, të cilat kanë theksuar gjithnjë e më shumë shqetësimet për sigurinë energjetike në kushtet e rritjes së kërkesës për energji elektrike dhe përpjekjeve për të ulur varësinë nga lëndët djegëse fosile.
Partitë e majta e kundërshtuan masën, duke argumentuar se Zvicra duhet të vazhdojë të fokusohet në burimet e rinovueshme të energjisë në vend që të investojë në prodhimin e ri bërthamor.
Zvicra kishte vendosur të çmontojë gradualisht energjinë bërthamore dhe në një referendum të vitit 2017 votuesit miratuan një strategji energjetike që ndalon ndërtimin e centraleve të reja, ndërsa lejon funksionimin e reaktorëve ekzistues për sa kohë që mbeten të sigurt.
Kundërshtarët tashmë po përgatitin një sfidë. Partia e Gjelbër ka njoftuar plane për të kërkuar një referendum kundër ndryshimit ligjor, duke siguruar që çështja të vendoset përfundimisht nga votuesit zviceranë.