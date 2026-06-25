Parlamenti rumun miraton në heshtje projektligjin për bashkimin me Moldavinë

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25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Parlamenti rumun ka miratuar në heshtje një propozim legjislativ që synon bashkimin e Rumanisë dhe Moldavisë, pasi afati për debat dhe votim përfundimtar skadoi, raportojnë mediat lokale, transmeton Anadolu.
Iniciativa u pranua zyrtarisht gjatë një seance plenare të Dhomës së Deputetëve të Rumanisë ose Dhomës së Ulët të Parlamentit nga kryetarja e seancës Natalia Intotero, e cila njoftoi se drafti u konsiderua i miratuar për shkak të mungesës së debatit brenda afatit të kërkuar, raportoi të mërkurën transmetuesi Antena 3 CNN.
"Propozimi legjislativ në lidhje me bashkimin e Rumanisë me Republikën e Moldavisë... pasi afati për debat dhe votim përfundimtar është tejkaluar, propozimi legjislativ konsiderohet i miratuar", tha Intotero në parlament.
Drafti thuhet se riafirmon qëndrimet parlamentare në lidhje me lidhjet historike dhe politike të Rumanisë me Moldavinë dhe i referohet argumenteve më të gjera gjeopolitike dhe historike të paraqitura nga iniciatorët e tij.
Procesi i miratimit të heshtur ndodh sipas procedurës parlamentare kur një dhomë nuk voton për një draft brenda afatit të përcaktuar kushtetues, duke i lejuar atij të kalojë automatikisht në fazën tjetër të procesit legjislativ.
Propozimi, i cili nuk është ligjërisht i detyrueshëm, duhet të debatohet në Senatin rumun sipas ligjit rumun.