Parlamenti i Ukrainës voton për të zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme dhe mobilizimin për 90 ditë të tjera

Burç Eruygur
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Parlamenti i Ukrainës votoi të martën për të zgjatur ligjin ushtarak dhe mobilizimin e përgjithshëm të vendit për 90 ditë të tjera, duke filluar nga 2 gushti deri më 31 tetor 2026, transmeton Anadolu.
Sipas rezultateve të votimit të publikuara në faqen e internetit të parlamentit të Ukrainës, Verkhovna Rada, 313 ligjvënës votuan për zgjatjen e ligjit ushtarak, ndërsa 311 votuan për zgjatjen e mobilizimit të përgjithshëm.
Zelenskyy nënshkroi dhe dorëzoi dy projektligjet përkatëse në parlament të hënën dhe parlamenti votoi për zgjatjet gjatë një seance plenare të martën.
Projektligjet kërkojnë të zgjasin të dyja masat deri më 31 tetor, por duhet të nënshkruhen nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy për t'u bërë ligj.
Zelenskyy së pari shpalli gjendjen ushtarake dhe mobilizimin e përgjithshëm më 24 shkurt 2022, kur lufta Rusi-Ukrainë u përshkallëzua.
Që atëherë, këto masa janë zgjatur disa herë, ku ky vendim i fundit shënon rinovimin e 20-të të zgjatjes që nga fillimi i luftës në shkallë të plotë.