Parlamenti i Ukrainës shkarkon kryeministren, i hap rrugën riformatimit të planifikuar të qeverisë

Burç Eruygur
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Parlamenti i Ukrainës votoi për shkarkimin e kryeministres Yulia Svyrydenko, pasi presidenti Volodymyr Zelenskyy njoftoi planet për një riformatim të qeverisë, transmeton Anadolu.
Parlamenti mbështeti shkarkimin e Svyrydenkos me 258 vota pro, gjë që çoi gjithashtu në dorëheqjen e kabinetit të vendit. Të dielën, Svyrydenko konfirmoi se do të largohej nga detyra menjëherë pasi Zelenskyy njoftoi planet për të zëvendësuar kabinetin aktual.
"Jam mirënjohëse ndaj presidentit për besimin dhe për vlerësimin e lartë të punës së ekipit tonë. Jam krenare që pata nderin të drejtoj qeverinë gjatë një prej periudhave më të vështira në historinë moderne të Ukrainës", shkroi ajo në rrjetin social X të kompanisë amerikane.
Pas një takimi me Svyrydenkon, Zelenskyy tha se Ukrainës i nevojitet një kabinet i ri dhe se kishin diskutuar ndryshimet e planifikuara.
"Përgatitja për dimrin është një prioritet jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe Ukraina duhet të jetë e përgatitur për çdo kërcënim që mund të shfaqet. Transformimi i kompanive shtetërore, nga të cilat varet në masë të madhe qëndrueshmëria e Ukrainës, duhet të përshpejtohet. Marrëveshjet e Ukrainës me partnerët e saj për rimëkëmbjen kërkojnë gjithashtu vëmendje të veçantë dhe të përqendruar", tha Zelenskyy.
"Prandaj, në Ukrainë do të fillojnë ndryshimet në personel për të siguruar zbatimin e strategjisë së përditësuar politike", shtoi ai.
Svyrydenko shërbeu si kryeministre e Ukrainës për më pak se një vit, pasi mori detyrën më 17 korrik 2025. Ajo pasoi Denys Shmyhalin, i cili aktualisht shërben si zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Energjisë.