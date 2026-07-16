Parlamenti i Ukrainës miraton Serhii Koretskyi si kryeministër të ri

Burç Eruygur
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Parlamenti i Ukrainës miratoi sot emërimin e Serhii Koretskyit si kryeministër të ri të vendit, në riorganizimin e fundit të qeverisë, transmeton Anadolu.
Gjatë një sesioni parlamentar në "Verkhovna Rada", gjithsej 289 deputetë votuan për të mbështetur kandidaturën e Koretskyit për postin, i cili u lirua nga Yulia Svyrydenko e cila dha dorëheqje pasi presidenti Volodymyr Zelenskyy njoftoi planet për të zëvendësuar kabinetin gjatë fundjavës.
Dorëheqja e Svyrydenkos u mbështet nga parlamenti në një votim të martën, duke shkaktuar dorëheqjen e të gjithë kabinetit sipas ligjit ukrainas.
Sipas kryetarit të Parlamentit, Ruslan Stefanchuk, presidenti Zelenskyy paraqiti propozimin e Koretskyit për kryeministër në "Verkhovna Rada" më vonë po atë ditë.
Koretskyi ka shërbyer si drejtor ekzekutiv i "Naftogaz"-it, kompania kombëtare e naftës dhe gazit të Ukrainës, që nga maji 2025.