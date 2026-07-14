Parlamenti i Hungarisë voton për shkarkimin e presidentit të emëruar nga Orbani

Melike Pala
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Parlamenti i Hungarisë miratoi të hënën një amendament kushtetues që i jep fund mandatit të presidentit Tamas Sulyok, duke hapur rrugën për largimin e kreut të shtetit të zgjedhur gjatë qeverisjes së ish-kryeministrit, Viktor Orban, transmeton Anadolu.
Sipas portalit hungarez të lajmeve 24.hu, ligjvënësit miratuan amendamentin e 17-të të Ligjit Themeltar me një votim 139-6 kundër, pa asnjë abstenim. Amendamenti thotë se mandati i presidentit aktual do të përfundojë në ditën pas hyrjes në fuqi të ndryshimit kushtetues, duke hequr efektivisht presidentin Sulyok nga detyra përpara përfundimit të mandatit pesë-vjeçar që ai filloi në 2024.
Sipas ligjit hungarez, Sulyok duhet të shpallë amendamentin duke e nënshkruar atë brenda pesë ditëve pas marrjes së tekstit nga kryetari i parlamentit, që do të thotë se ai pritet të nënshkruajë legjislacionin që i jep fund mandatit të tij.
Megjithëse presidenti mund të kërkojë rishikim paraprak nga Gjykata Kushtetuese për arsye procedurale përpara shpalljes së një amendamenti kushtetues, kryeministri Peter Magyar tha se çdo veprim i tillë do të nxiste procedurat e shkarkimit ndaj presidentit.
Sipas Magyar, nëse nisen procedurat e shkarkimit, Sulyok do të pezullohet nga ushtrimi i kompetencave të tij presidenciale ndërsa Gjykata Kushtetuese shqyrton çështjen. Duke folur pas votimit, kryeministri hungarez e përshkroi vendimin si "historik" dhe kritikoi ligjvënësit e opozitës nga partia Fidesz e Orbanit për bojkotimin e debatit parlamentar dhe votimit përfundimtar.