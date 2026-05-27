Parlamenti hungarez miraton ligjin për të qëndruar në Gjykatën Ndërkombëtare Penale

Melike Pala
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Parlamenti i Hungarisë miratoi sot legjislacionin që ndalon në mënyrë efektive tërheqjen e vendit nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP), duke përmbysur vendimin e mëparshëm të qeverisë së kaluar për t’u larguar nga tribunali, transmeton Anadolu.
Deputetët votuan në një procedurë të jashtëzakonshme për të anuluar procesin e tërheqjes të nisur në vitin 2025, raportoi portali hungarez i lajmeve "24.hu."
Projektligji u mbështet nga 133 anëtarë të Partisë Tisza, ndërsa 37 deputetë nga aleanca Fidesz–KDNP votuan kundër. Vendimi do të hyjë në fuqi një ditë pas shpalljes zyrtare.
Legjislacioni u propozua nga qeveria e udhëhequr nga kryeministri Peter Magyar, i cili tha se vazhdimi i pjesëmarrjes në GJNP është i nevojshëm “për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut”, si dhe për të siguruar përgjegjësi për krimet e rënda ndërkombëtare.
Qeveria e mëparshme kishte njoftuar largimin e Hungarisë nga GJNP-ja në prill të vitit 2025, pas vizitës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Budapest.
Në atë kohë, gjykata kishte lëshuar urdhër-arresti ndaj Netanyahut për krime të dyshuara lufte dhe krime kundër njerëzimit. Procesi i tërheqjes së Hungarisë pritej të përfundonte në qershor, por qeveria e re ndërhyri për ta ndalur largimin para se ai të hynte në fuqi.