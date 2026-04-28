Parlamenti Evropian u heq imunitetin 4 ligjvënësve polakë

Melike Pala
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Parlamenti Evropian ka votuar për heqjen e imunitetit të katër anëtarëve polakë të PE-së pas një kërkese nga prokurori i përgjithshëm i Polonisë, raportoi sot transmetuesi polak TVP World, transmeton Anadolu.
Vendimi heq mbrojtjet ligjore që i kishin mbrojtur ligjvënësit nga hetimi ose ndjekja penale, duke u lejuar autoriteteve polake të ndjekin çështje të ndara penale që përfshijnë akuza që variojnë nga shpifja te sulmi dhe pengimi.
Lëvizja vjen pas një rekomandimi nga komiteti i çështjeve ligjore të Parlamentit Evropian, i cili i gjeti çështjet si penale dhe jo politike. Ligjvënësit janë Patryk Jaki dhe Daniel Obajtek të partisë së krahut të djathtë Ligj dhe Drejtësi (PiS) dhe Grzegorz Braun dhe Tomasz Buczek të grupit të ekstremit të djathtë Konfederatë.
Sipas TVP World, Jaki përballet me akuza private për shpifje për shkak të vërejtjeve të bëra gjatë fushatës zgjedhore evropiane të vitit 2024, në të cilën ai dyshohet se akuzoi gjyqtarin Igor Tuleya për autorizim të vetëdijshëm të mbikëqyrjes duke përdorur programin izraelit të spiunazhit "Pegasus".
Obajtek akuzohet për dhënien e dëshmisë së rreme në gjykatë. Braun akuzohet për bllokimin e një rruge në Jedwabne në korrik 2025 gjatë përkujtimeve që shënojnë 84-vjetorin e masakrës së banorëve hebrenj të qytetit.
Kjo shënon herën e katërt që imuniteti parlamentar i Braunit është hequr. Buczek përballet me akuza për sulm gjatë një eventi zgjedhor të vitit 2024, përfshirë edhe marrjen me forcë të një megafoni nga një grua që po e kritikonte atë.