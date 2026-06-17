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17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
BRUKSEL (AA) - Parlamenti Evropian miratoi sot reformat në rregullat e BE-së që rregullojnë kthimin e shtetasve të vendeve të treta që qëndrojnë ilegalisht në bllok, në një lëvizje që synon përshpejtimin e procedurave duke përforcuar bashkëpunimin me vendet jo anëtare të BE-së, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate, ligjvënësit miratuan propozimin në Parlamentin Evropian me vota 418, pro 218 kundër, 30 abstenime, pas një marrëveshjeje të përkohshme të arritur me Këshillin Evropian më 1 qershor.
"Pas gati 20 vitesh ngecje, Evropa më në fund i ka ato. Kthimi është pjesa e fundit në sistemin e migracionit të Evropës dhe unë jam jashtëzakonisht krenar që është tani në vend", tha ligjvënësi holandez Malik Azmani, i cili shërben gjithashtu si raportues për rregullimin.
Kuadri i ri kërkon që një vendim kthimi i lëshuar nga autoritetet kombëtare të detyrojë personin në fjalë të largohet menjëherë nga shteti anëtar ose brenda një afati të caktuar. Autoritetet theksojnë se masat duhet të jenë në përputhje me të drejtat themelore, ligjin ndërkombëtar dhe parimet e moskthimit dhe ndalimit të dëbimeve kolektive.
Sipas rregullave të dakorduara, individët që i nënshtrohen vendimit të kthimit duhet të bashkëpunojnë me autoritetet kombëtare. Vendet anëtare do të lejohen të ndalojnë individët rast pas rasti kur ekziston rreziku i arratisjes, mosbashkëpunimit ose shqetësimi i sigurisë.
Paraburgimi do të kërkojë urdhër administrativ ose gjyqësor dhe mund të zgjasë deri në 24 muaj, me një zgjatje të mundshme prej gjashtë muajsh në rrethana specifike. Autoritetet mund të aplikojnë alternativa ndaj ndalimit, përfshirë monitorimin elektronik, garancitë financiare ose detyrimet për të banuar në vende të caktuara.
Autoritetet kombëtare do të lejohen të kryejnë masa hetimore për të lehtësuar kthimet, përfshirë kontrollet e individëve, banesave dhe sendeve personale, duke iu nënshtruar autorizimit gjyqësor ose administrativ dhe garancive ligjore.
Legjislacioni lejon të ashtuquajturat "qendër kthimi" në vendet e treta që pranojnë të presin të kthyerit, duke përjashtuar të miturit e pashoqëruar. Marrëveshje të tilla duhet të jenë në përputhje me standardet e të drejtave të njeriut dhe ligjin ndërkombëtar ndërsa shtetet anëtare duhet të njoftojnë Komisionin Evropian dhe vendet e tjera të BE-së përpara zbatimit, sipas rregullave të reja.