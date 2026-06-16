Parlamenti Europian miraton marrëveshjen tregtare BE-SHBA, të vonuar prej kohësh

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16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Parlamenti Evropian dha sot mbështetjen përfundimtare për legjislacionin që zbaton marrëveshjen tregtare BE-SHBA të arritur gati një vit më parë, duke i hapur rrugën uljes së tarifave duke vendosur masa mbrojtëse që synojnë mbrojtjen e industrisë dhe bujqësisë evropiane, transmeton Anadolu.
Ligjvënësit miratuan rregulloren kryesore me 440 vota pro, 151 kundër dhe 50 abstenim, duke miratuar aksesin pa tarifa për të gjitha mallrat industriale të SHBA-së dhe trajtimin preferencial për një sërë prodhimesh deti dhe bujqësore amerikane.
Një masë e dytë, e miratuar me 444 vota pro 152 kundër dhe 54 abstenime, zgjeron importet pa tarifa të karavidheve amerikane dhe zgjeron marrëveshjen për të përfshirë produktet e përpunuara të karavidheve. Legjislacioni përkthen angazhimet e marra sipas deklaratës së përbashkët të rënë dakord nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen në Turnberry, Skoci, më korrik 2025.
Komisioni Evropian zbuloi propozimet përkatëse një muaj më vonë, por kalimi i tyre kërkoi negociata të gjata midis Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian. Parlamenti Evropian dhe vendet anëtare forcuan tekstin origjinal të Komisionit Evropian duke shtuar disa masa mbrojtëse, përfshirë një klauzolë të perëndimit, sipas së cilës preferencat tarifore do të skadojnë më 31 dhjetor 2029, nëse nuk rinovohen.
Rregullat e dakorduara lejojnë Komisionin Evropian të pezullojë preferencat tarifore nëse SHBA-ja vazhdon të vendosë tarifa mbi 15 për qind për produktet e derivateve të çelikut dhe aluminit të BE-së pas 31 dhjetorit 2026.
Një mekanizëm më i gjerë pezullimi u përfshi për t'i mundësuar BE-së të përgjigjet nëse Washingtoni dështon të adresojë shqetësimet mbi tarifat që prekin disa eksporte evropiane, të cilat më parë kishin përfituar nga një tavan tarifor gjithëpërfshirës prej 15 për qind.
Legjislacioni krijon mekanizëm mbrojtës që lejon Brukselin të hetojë dhe të kundërshtojë rritjet e importeve që kërcënojnë të shkaktojnë dëmtime serioze në industrinë e BE-së, përfshirë sektorin bujqësor.
"Me këtë moment historik, ne jemi disa ditë larg përmbushjes së angazhimit tonë për të hequr tarifat për importet e mallrave industriale amerikane. Me zbatimin e plotë nga të dyja palët, marrëveshja jonë do të sjellë edhe më shumë përfitime për qytetarët dhe bizneset", tha Von der Leyen përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Legjislacioni tani pret miratimin formal nga Këshilli Evropian përpara se të hyjë në fuqi pas publikimit në "Gazetën Zyrtare" të BE-së.