Papa thirrje qeverive të sigurojnë ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor mbi interesat gjeopolitike

Beyza Binnur Dönmez
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Papa Leoni sot u bëri thirrje qeverive të sigurojnë që qasja në ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor të mos i nënshtrohet interesave gjeopolitike, duke bërë thirrje për bashkëpunim të rinovuar shumëpalësh për të luftuar urinë dhe shkaqet e saj rrënjësore, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Bordit Ekzekutiv të Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së (WFP) në selinë e tij në Romë, Papa tha se bota përballet me kriza të vazhdueshme të shënuara nga konflikti, pasiguria kronike ushqimore, paqëndrueshmëria ekonomike dhe dobësitë që lidhen me klimën.
"Çështja nuk kufizohet më vetëm në mënyrën e ndërhyrjes, por shtrihet në kuptimin pse sistemi prodhon vazhdimisht pikërisht problemet që më pas detyrohet të korrigjojë", tha ai. Papa paralajmëroi se rendi ndërkombëtar është bërë gjithnjë e më i fragmentuar mes një krize të multilateralizmit, me vendet që i japin përparësi sigurisë kombëtare dhe interesave ekonomike mbi bashkëpunimin.
Ai gjithashtu kritikoi atë që e përshkroi si një çekuilibër në rritje në prioritetet globale. "Konfliktet 'ushqehen' më lehtë sesa njerëzit ushqehen", tha ai duke argumentuar se përpjekjet humanitare shpesh pengohen nga vendimet politike, burokracia dhe konsideratat ekonomike.
Sipas tij, uria nuk është vetëm një çështje humanitare, por edhe një nxitës i konfliktit, paqëndrueshmërisë sociale dhe migrimit të detyruar. Ai u bëri thirrje qeverive të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar, të rrisin burimet e dedikuara për luftimin e urisë dhe të heqin barrierat që pengojnë ndihmën të arrijë popullatat e cenueshme.
Papa vlerësoi punën e WFP-së në programet e reagimit ndaj emergjencave dhe programet afatgjata të sigurisë ushqimore.