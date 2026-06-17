Papa Leoni: Marrëveshja SHBA-Iran të forcojë sigurinë dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme

İlayda Çakırtekin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Udhëheqësi i Vatikanit, Papa Leoni ka theksuar nevojën që marrëveshja e shpallur së fundmi mes SHBA-së dhe Iranit të kontribuojë në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në të gjithë Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
"Shpresoj që kjo marrëveshje të kontribuojë në forcimin e besimit të ndërsjellë, sigurisë dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme dhe të promovojë rrugë dialogu dhe bashkëpunimi mes popujve", tha Papa në një postim në rrjetin social amerikan X.
Ai gjithashtu e mirëpriti “me kënaqësi” marrëveshjen, duke e cilësuar atë si një “rezultat inkurajues të punës së durueshme përmes dialogut dhe negociatave”.
“Shpreh mirënjohjen time ndaj vendeve që janë përpjekur të nxisin afrimin mes palëve dhe ta bëjnë të mundur një mirëkuptim të tillë”, shtoi Papa.
Washingtoni dhe Teherani arritën armëpushim të përkohshëm në muajin prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, përpara se të shpallin të hënën një marrëveshje kornizë për t’i dhënë fund konfliktit. Marrëveshja pritet të nënshkruhet zyrtarisht të premten në Zvicër.