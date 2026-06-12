Palestinezët falin namazin e xhumasë në tokën e tyre të shpallur "zonë ushtarake" nga Izraeli

Lina Altawell
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Dhjetëra palestinezë e falën namazin e xhumasë, në tokat bujqësore të kërcënuara nga sulmet e pushtuesit në qytetin e Hebronit në jug të Bregut Perëndimor të pushtuar, pavarësisht se ushtria izraelite e shpalli atë "zonë të mbyllur ushtarake" dhe u përpoq t'i pengonte ata të arrinin atje, raporton Anadolu.
“Dhjetëra banorë u drejtuan në tokën e tyre në lindje të qytetit Idhna, por ushtria izraelite vendosi një mbyllje ushtarake në zonë dhe u përpoq të bllokonte hyrjen e tyre”, tha aktivisti palestinez Saud Salimiya për Agjencinë Anadolu.
“Banorët arritën të mbërrinin në pjesë të tokës së tyre dhe kryen faljen e namazit të xhumasë atje, duke pohuar lidhjen e tyre me tokën dhe kundërshtimin e përpjekjeve për ta kapur atë”, tha Salimiya.
“Zona ka parë një përshkallëzim të vazhdueshëm të sulmeve për më shumë se tre muaj nga okupuesit nga vendbanimi Adora, i ndërtuar në tokën palestineze, pasi shtëpitë e lëvizshme u vendosën në një kodër aty pranë”, tha ai.
"Okupatorët vijnë çdo ditë në tokën bujqësore dhe i lëshojnë bagëtitë e tyre atje gjatë sezonit të korrjes, duke dëmtuar të korrat", tha Salimiya i cili shtoi se okupuesit janë përfshirë edhe në vjedhjen e të korrave dhe djegien e të tjerave që u përkasin banorëve palestinezë.
"Pjesëmarrësit donin të dërgonin mesazh se toka që shtrihet në lindje të Idhna-s në zonën përreth vendbanimit Adora është tokë palestineze në pronësi të banorëve të qytetit dhe se ata do të vazhdojnë të jenë të pranishëm atje dhe ta mbrojnë atë", tha Salimiya.
"Ushtria izraelite justifikon masat e saj duke thënë se po mbron okupuesit përmes imponimit të një fakti të kryer duke e shpallur zonën një zonë të mbyllur ushtarake. Banorët i refuzojnë këto masa dhe pohojnë se do të vazhdojnë të arrijnë tokën e tyre", shtoi ai.
Incidenti vjen në mes të sulmeve të përshkallëzuara të okupatorëve ndaj fshatrave dhe komuniteteve palestineze në Bregun Perëndimor, përfshirë djegien e shtëpive, automjeteve, tokave bujqësore, sulmeve ndaj banorëve, veçanërisht në zonat pranë vendbanimeve dhe postave të vendbanimeve.
Që nga 7 tetori 2023, ushtria izraelite dhe okupuesit kanë vrarë të paktën 1.169 palestinezë në Bregun Perëndimor, kanë plagosur 12.666 të tjerë, kanë arrestuar rreth 23 mijë njerëz dhe kanë zhvendosur 33 mijë të tjerë, sipas shifrave zyrtare palestineze.