Palestina bën thirrje për lirimin e drejtorit të ndaluar të spitalit në Gaza

Tarek Chouiref
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Misioni i Palestinës në OKB bëri thirrje të hënën për veprim urgjent ndërkombëtar për të siguruar lirimin e dr. Hussam Abu Safiya, drejtor i spitalit "Kamal Adwan" në Gazën veriore, duke paralajmëruar se shëndeti i tij është përkeqësuar rëndë në paraburgimin izraelit, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, vëzhguesi i përhershëm i Palestinës në OKB në Gjenevë, ambasadori Ibrahim Khraishi, i dërgoi thirrje urgjente OKB-së dhe disa organizatave ndërkombëtare humanitare duke bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të Abu Safiyas.
Khraishi tha se mjeku është mbajtur pa akuza ose gjyq që nga 27 dhjetori 2024 dhe i është nënshtruar torturës, izolimit, keqtrajtimit dhe mohimit të kujdesit adekuat mjekësor.
Ai tha se raportuesit specialë të OKB-së dhe Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit mbi Territorin e Pushtuar Palestinez dhe Izraelin kishin dokumentuar torturën e Abu Safiyas dhe paralajmëruan se përkeqësimi i gjendjes së tij e vendoste jetën e tij në rrezik të menjëhershëm, duke bërë thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm dhe pa kushte.
Khraishi tha se rasti i Abu Safiyas pasqyronte një model më të gjerë sulmesh ndaj punonjësve palestinezë të kujdesit shëndetësor, duke theksuar se Izraeli, si fuqi pushtuese, është ligjërisht i detyruar sipas ligjit ndërkombëtar humanitar dhe Konventave të Gjenevës për të mbrojtur personelin mjekësor.
Forcat izraelite ndaluan Abu Safiyan gjatë një bastisjeje në spitalin "Kamal Adwan" në Gazën veriore më 27 dhjetor 2024, pasi rrethuan objektin.