Pakistani: SHBA-ja dhe Irani kanë rënë dakord për "tekstin përfundimtar" të marrëveshjes së paqes

Islam Uddin, Riyaz Khaliq Khaliq
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha se SHBA-ja dhe Irani “kanë arritur” një marrëveshje mbi “tekstin final” të paktit për t’i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
Pakistani ka qenë ndërmjetës mes dy vendeve ndërluftuese që kur ndërmjetësoi një armëpushim më 8 prill për të ndalur luftën, e cila filloi më 28 shkurt.
Sharif tha në platformën sociale amerikane X se tani Islamabadi po “punon ngushtë” me Washingtonin dhe Teheranin për të “finalizuar hapat e ardhshëm”.
Paqja mes SHBA-së dhe Iranit “nuk ka qenë kurrë kaq afër sa është tani”, tha Sharif, i cili ka pritur bisedimet e nivelit më të lartë mes SHBA-së dhe Iranit që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1979.
Sharif gjithashtu paralajmëroi kundër asaj që e quajti “fushatë të pandërprerë dezinformimi të zhvilluar nga ata që duan të sabotojnë marrëveshjen e paqes”, në mes të “përpjekjeve intensive të ndërmjetësimit nga Pakistani”.
Deklarata e Sharifit erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se kishte anuluar sulmet ajrore ndaj Iranit dhe pretendoi se një marrëveshje ishte pothuajse e përfunduar.
Më vonë, raportime sugjeruan se nënpresidenti amerikan JD Vance mund të udhëtojë në Evropë për të nënshkruar marrëveshjen e mundshme me Iranin.