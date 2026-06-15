Pakistani mirëpret marrëveshjen SHBA-Iran: Do të sjellë stabilitet në tregjet globale

Amir Latif Arain
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Pakistani mirëpriti sot "ngrohtësisht" marrëveshjen e përkohshme të paqes midis SHBA-së dhe Iranit për t'i dhënë fund luftës së tyre disamujore, e cila "siguron besimin dhe stabilitetin shumë të nevojshëm për tregjet globale dhe ekonominë botërore", transmeton Anadolu.
"Ky përparim i rëndësishëm pasqyron fuqinë e angazhimit të qëndrueshëm diplomatik dhe vendosmërinë kolektive të kombeve mike për të zgjedhur dialogun në vend të konfrontimit", tha kryediplomati pakistanez, Ishaq Dar në një postim përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Dar tha se zhvillimi i shumëpritur dërgon një mesazh "sigurues" për komunitetin ndërkombëtar dhe siguron besimin dhe stabilitetin shumë të nevojshëm për tregjet globale dhe ekonominë botërore, veçanërisht për vendet në zhvillim që janë më të prekshme nga paqëndrueshmëria rajonale.
Gjatë gjithë kësaj periudhe, shtoi ai, Pakistani mbeti i angazhuar në mënyrë aktive me të gjitha palët e interesuara dhe vazhdimisht mbrojti përmbajtjen dhe angazhimin konstruktiv, duke pohuar se dialogu dhe diplomacia mbeten mjetet e vetme praktike për zgjidhjen e të gjitha çështjeve.
"Ne vlerësojmë besimin e dhënë ndaj Pakistanit nga udhëheqja e SHBA-së dhe Iranit dhe përgëzojmë angazhimin e tyre për të mbetur të angazhuar në ndjekjen e një rezultati paqësor dhe të negociuar", theksoi ai.
Dar falënderoi gjithashtu Arabinë Saudite, Katarin, Turqinë dhe Egjiptin si dhe OKB-në dhe partnerët ndërkombëtarë, për "mbështetjen dhe përpjekjet e sinqerta diplomatike dhe ndihmën për të arritur këtë "piketa të rëndësishme".
Ndërsa negociatat vazhdojnë për çështjet e pazgjidhura, Pakistani është i gatshëm të mbështesë çdo përpjekje që synon konsolidimin e këtij përparimi, tha më tej ai.
“Ne presim me padurim ceremoninë zyrtare të nënshkrimit më 19 qershor në Gjenevë dhe mbetemi të sigurt se ky zhvillim pozitiv do të hapë rrugën për paqen e qëndrueshme, stabilitetin dhe prosperitetin e përbashkët për rajonin dhe më gjerë, InshaAllah (në dashtë Zoti)”, shtoi ai.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi sot herët se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje pas negociatave intensive, me të dyja palët që deklaruan një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin.