Pakistani kërkon ndihmën e Singaporit për riatdhesimin e marinarëve pakistanezë dhe iranianë

08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
STAMBOLL (AA) - Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar tha sot se ka kërkuar mbështetjen e Singaporit për riatdhesimin e detarëve pakistanezë dhe iranianë në bordin e anijeve të sekuestruara nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
"Anijet janë aktualisht pranë ujërave të Singaporit", tha Dar në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X, duke shtuar se foli me homologun e tij nga Singapori, Vivian Balakrishnan, në një telefonatë.
Kryediplomati pakistanez tha se foli gjithashtu me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, ndërsa shtoi se "ne mbetemi në koordinim të ngushtë për këtë çështje". Muajin e kaluar, ushtria amerikane ka kapur të paktën tre cisterna me flamur iranian në ujërat aziatike, pasi Washingtoni vendosi bllokadë në tregtinë detare të Iranit.
"Ne e vlerësojmë bashkëpunimin dhe mbështetjen që po ofrohet nga Singapori", tha Dar duke shtuar se Islamabadi është gati të lehtësojë riatdhesimin e sigurt të shtetasve iranianë në Iran nëpërmjet Pakistanit.
"Pakistani, nëpërmjet Ministrisë së Jashtme dhe autoriteteve përkatëse, po koordinohet ngushtë me autoritetet amerikane dhe të tjerët për të ofruar sigurinë, mirëqenien dhe kthimin sa më të shpejtë të mundshëm të shtetasve tanë", shtoi ai.
"Balakrishnan vlerësoi rolin e Pakistanit në promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon përmes lehtësimit të dialogut midis SHBA-së dhe Iranit", tha Ministria e Jashtme e Pakistanit në një deklaratë të veçantë.
Dar riafirmoi përpjekjet e vazhdueshme të Pakistanit drejt paqes dhe zhvillimit në rajon dhe më gjerë. Të dy palët diskutuan gjithashtu për çështjet detare dhe incidentet e fundit në ujërat ndërkombëtare.