Pakistani dënon sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe

Islam Uddin
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif dënoi sot me forcë sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA) dhe shprehu solidaritet të plotë me presidentin Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, transmeton Anadolu.
"Pakistani qëndron fort pranë vëllezërve dhe motrave tona emirate si dhe pranë Qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe në këtë kohë të vështirë", shkroi Sharif në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Është absolutisht thelbësore që armëpushimi të ruhet dhe të respektohet, për të lejuar hapësirën e nevojshme diplomatike për dialog që çon në paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon", shtoi ai.
Deklarata e tij erdhi pasi Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan sulme të rinovuara iraniane me raketa dhe dronë, duke shënuar incidentet e para të tilla që kur një armëpushim midis Iranit dhe SHBA-së hyri në fuqi më 8 prill.
Emiratet e Bashkuara Arabe më parë raportuan një valë të katërt raketash dhe dronësh të lëshuar nga Irani, duke thënë se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore interceptuan 15 raketa dhe katër dronë. Një zjarr shpërtheu në Zonën e Industrisë së Naftës Fujairah, një qendër kyçe energjie në bregdetin lindor të EBA-së, pasi u godit nga një dron i lëshuar nga Irani.
Zyrtarët në Fujairah thanë se tre shtetas indianë u plagosën dhe u dërguan në spital për trajtim.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.