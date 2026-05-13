Përfundon Forumi i 10-të i Sigurisë i Detit të Zi dhe Ballkanit në Bukuresht

Burç Eruygur
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ka përfunduar sot edicioni i 10-të dhe më i fundit i Forumit të Sigurisë të Detit të Zi dhe Ballkanit, i mbajtur në kryeqytetin rumun Bukuresht, raporton Anadolu.
I organizuar nga “New Strategy Center” – një institut rumun i themeluar në vitin 2015 – aktiviteti, i cili filloi të martën, mblodhi gjatë dy ditëve të fundit zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë, si dhe shumë ekspertë dhe përfaqësues nga qarqet akademike dhe të biznesit.
Në kuadër të ngjarjes, në të cilën Anadolu ishte partner global i komunikimit, u mbajtën gjithsej 46 panele për diskutime të thelluara mbi temat që lidhen me rajonin e Detit të Zi dhe Ballkanit, përfshirë sigurinë, energjinë, mbrojtjen dhe teknologjinë.
Ngjarja dyditore u zhvillua nën patronazhin e presidentit të Rumanisë Nicusor Dan, i cili foli në panelin hapës të forumit, dhe u mbajt në margjinat e samitit të fundit të Nëntëshes së Bukureshtit (B9), i mbajtur më herët të mërkurën, po ashtu në kryeqytetin rumun.
B9 është një organizatë që përfshin Bullgarinë, Çekinë, Estoninë, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë, Rumaninë dhe Sllovakinë.
Samiti ishte një nga katër temat kryesore të trajtuara në panelet e diskutimit; tre temat e tjera ishin lufta Rusi–Ukrainë, bashkëpunimi transatlantik dhe sfidat teknologjike të krijuara nga inteligjenca artificiale (AI).
Rektori i Universitetit të Shkencave Agronomike dhe Mjekësisë Veterinare të Bukureshtit, Sorin Cimpeanu, si dhe ambasadorja gjermane në Rumani Angela Ganninger dhe shefi ekzekutiv i New Strategy Center, George Scutaru, mbajtën fjalët përmbyllëse në fund të forumit dyditor.