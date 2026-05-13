Përfaqësuesit e industrisë së mbrojtjes së Turqisë dhe Belgjikës nënshkruajnë 6 marrëveshje strategjike bashkëpunimi

Përfaqësues të industrisë së mbrojtjes turke dhe belge nënshkruan gjashtë marrëveshje strategjike bashkëpunimi gjatë vizitës së Misionit Ekonomik belg në Turqi, raporton Anadolu.
Në një ceremoni nënshkrimi, SAHA Istanbul dhe Agoria BSDI nënshkruan një memorandum mirëkuptimi (MoU) për të promovuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe inovacionit në aviacion.
Memorandumi, i cili synon të forcojë lidhjet mes industrive të mbrojtjes së Turqisë dhe Belgjikës, do të krijojë një kuadër për aktivitete të përbashkëta kërkimore, bashkëpunim teknologjik dhe shkëmbim praktikash biznesi.
Kompania turke e mbrojtjes FNSS dhe John Cockerill Defense SA gjithashtu nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të zhvilluar së bashku dhe për të eksploruar tregje ekzistuese dhe të reja.
Përmes kësaj marrëveshjeje, dy kompanitë riafirmuan angazhimin e tyre të përbashkët për të ofruar automjete të blinduara me cilësi të lartë për klientët në mbarë botën.
Ceremonia përfshiu gjithashtu marrëveshje të nënshkruara midis BTMco dhe ABC, ALTUNA International Engineering dhe New Lachaussee, Turkish Aerospace dhe SONACA, si dhe Aselsan dhe XO Advanced Systems, duke hapur rrugën për bashkëpunim në fusha të ndryshme.