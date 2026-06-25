OKB mobilizon ndihmë për Venezuelën pas tërmeteve vdekjeprurëse

Rabia İclal Turan
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
OKB-ja po mobilizon ndihmë humanitare dhe po lehtëson dislokimin e ekipeve të kërkim-shpëtimit urban në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin, transmeton Anadolu.
“OKB-ja në Venezuelë, përfshirë Ekipin Humanitar të Vendit, po mobilizojnë ndihmë dhe po punojnë ngushtë me qeverinë dhe partnerët tanë për të mbështetur reagimin ndaj katastrofës”, tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric.
“Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare po lehtëson dislokimin e ekipeve të kërkim-shpëtimit urban. Sekretari i përgjithshëm mirëpret ofertat për solidaritet dhe mbështetje nga shtetet anëtare në këtë moment kritik”, shtoi ai.
Sipas tij, shefi i OKB-së, Antonio Guterres, është “thellësisht i pikëlluar” nga humbja e jetëve dhe shkatërrimet e mëdha të shkaktuara nga tërmetet, duke u shprehur ngushëllime familjeve të viktimave dhe duke u uruar shërim të shpejtë të plagosurve.
Ai shtoi se Guterres mirëpriti ofertat për mbështetje nga shtetet anëtare të OKB-së dhe shprehu solidaritet me popullin dhe qeverinë e Venezuelës gjatë kësaj krize.
Mbrëmë vonë, tërmete të fuqishme goditën bregdetin verior të Venezuelës në Karaibe, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke nxitur paralajmërime për cunami në të gjithë rajonin, ndërsa humbën jetën të paktën 164 persona dhe u plagosën rreth 900 të tjerë.
Presidentja në detyrë, Delcy Rodriguez, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në nivel kombëtar.