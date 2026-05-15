OKB-ja shënon përvjetorin e Nakbës mes paralajmërimesh për krizën në Gaza

Diyar Güldoğan
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Kombet e Bashkuara përkujtuan të premten përvjetorin e Nakbës, ndërsa zyrtarë të lartë paralajmëruan se vuajtjet dhe zhvendosja e përjetuar nga palestinezët që nga viti 1948 vazhdojnë mes konfliktit në Gaza, raporton Anadolu.
Ngjarja, e organizuar nga Komiteti i OKB-së për Ushtrimin e të Drejtave të Patjetërsueshme të Popullit Palestinez, u mbajt në selinë e OKB-së për të theksuar ndikimin e vazhdueshëm të Nakbës — zhvendosjen masive dhe shpronësimin e palestinezëve gjatë krijimit të Izraelit në vitin 1948.
Duke iu drejtuar të pranishmëve, presidentja e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Annalena Baerbock, e përshkroi Nakbën si një “dhimbje” historike të vazhdueshme që përcillet ndër breza.
“Ata u larguan nga shtëpitë e tyre, shtëpitë iu shkatërruan, jetët dhe burimet e jetesës iu përmbysën. Në një moment, një popull i tërë u shpërnda”, tha ajo.
“Është një dhimbje që vazhdon ndër breza dhe mijëra kilometra larg. Është një dhimbje për të cilën vetëm drejtësia kuptimplotë mund të sjellë lehtësim”, shtoi Baerbock.
Ajo tha se çështja mbetet thellësisht aktuale sepse vuajtjet e palestinezëve nuk kanë përfunduar.
Baerbock gjithashtu theksoi përgjegjësinë e vazhdueshme të OKB-së për të ndjekur një zgjidhje të drejtë të konfliktit izraelito-palestinez.
“Një nga detyrat e para të Kombeve të Bashkuara ishte gjetja e një zgjidhjeje të drejtë për konfliktet dhe krizat në mbarë botën, përfshirë çështjen palestineze”, tha Baerbock, duke shtuar “Për 78 vite të gjata, ky institucion, së bashku me shumë procese të tjera paqeje, ka punuar për të trajtuar konfliktin izraelito-palestinez”.
Ajo u bëri thirrje shteteve anëtare që të mos e humbin vëmendjen nga kriza humanitare në Gaza, të cilën e përshkroi si “katastrofike”, pavarësisht shpalljes së armëpushimit tetorin e kaluar.
“Një armëpushim, që nuk do të thotë paqe, por më shumë vrasje, madje edhe të fëmijëve, nuk është paqe dhe nuk është armëpushim. Është vazhdim i zjarrit”, tha Baerbock.
Ndërkaq, Khaled Khiari, ndihmëssekretari i përgjithshëm i OKB-së për Lindjen e Mesme, Evropën, Amerikën, Azinë dhe Paqësorin, paralajmëroi gjithashtu se kushtet në Gaza mbeten të rënda.
“Situata në Gaza sot është një katastrofë me përmasa të rënda”, u tha Khiari pjesëmarrësve.
Ai shtoi se armëpushimi mbetet i brishtë dhe civilët vazhdojnë të vuajnë.