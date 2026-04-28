OKB: Izraeli "duhet të ndalojë" planet për zgjerimin e vendbanimeve në Lartësitë e pushtuara siriane të Golanit

Michael Gabriel Hernandez
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Izraeli nuk duhet të zgjerojë ndërtimin e vendbanimeve kolone në Lartësitë e pushtuara siriane të Golanit, tha të martën OKB-ja, raporton Anadolu.
“Planet e raportuara për zgjerimin e vendbanimeve kolone izraelite në Lartësitë e pushtuara siriane të Golanit duhet të ndalen”, u tha gazetarëve zëdhënësi Stephane Dujarric.
Izraeli miratoi më 16 prill një plan pesëvjeçar prej 334 milionë dollarësh për zhvillimin e vendbanimeve të paligjshme në Lartësitë e pushtuara siriane të Golanit, sipas mediave izraelite.
Plani, që mbulon periudhën 2026–2030, parashikon ndarjen e rreth 1 miliard shekelëve (334 milionë dollarë) për forcimin e infrastrukturës dhe promovimin e rritjes së popullsisë izraelite në territorin e pushtuar, ka raportuar portali i lajmeve The Times of Israel.
Zyrtarët izraelitë thanë se nisma synon ta shndërrojë vendbanimin Katzrin në “qytetin e parë të Golanit”, sipas ministrit të kabinetit Ze’ev Elkin.
Sipas së drejtës ndërkombëtare, Lartësitë e Golanit njihen si territor sirian i pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967, dhe zgjerimi i vendbanimeve atje konsiderohet i paligjshëm.
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha më 17 prill se Damasku po kërkon një marrëveshje të re sigurie me Izraelin që do të siguronte tërheqjen deri në vijat e armëpushimit të vitit 1974, si pjesë e një qasjeje graduale drejt negociatave më të gjera të mundshme.
Duke folur në një panel gjatë Forumit të Diplomacisë në Antalya në Turqi, Sharaa tha se marrëveshja e vitit 1974 kishte qëndruar për më shumë se pesë dekada, por më vonë u minua nga shkeljet izraelite, veçanërisht pas rënies së regjimit të mëparshëm sirian në dhjetor 2024.
“Tani po hyjmë në nivelin e parë (të bisedimeve), që është kërkimi i një marrëveshjeje sigurie që garanton tërheqjen e Izraelit në kufijtë e vitit 1974 dhe vendos rregulla të reja përmes respektimit të marrëveshjes ose përshtatjes së saj në një mënyrë që garanton sigurinë e të dyja palëve”, tha ai.
Ai shtoi se, nëse procesi ka sukses, mund të çojë në negociata afatgjata që synojnë zgjidhjen e statusit të Lartësive të pushtuara të Golanit.