Oficeri i lartë ushtarak i NATO-s paralajmëron për një mjedis të paqëndrueshëm sigurie

Melike Pala
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, Admirali Giuseppe Cavo Dragone, paralajmëroi të martën se aleanca po përballet me një mjedis sigurie gjithnjë e më të paqëndrueshëm, duke thënë se shtetet anëtare nuk mund të supozojnë më një periudhë stabiliteti, transmeton Anadolu.
"Një marinar riparon velat kur deti është i qetë. Ne nuk kemi më det të qetë. Ne jemi tashmë në stuhi. Pra, detyra jonë nuk është thjesht të lëvizim më shpejt, por të marrim vendime më të mira duke ruajtur koherencën, kohezionin dhe drejtimin strategjik", tha ai.
Dragone tha se NATO mbetet në gatishmëri të vazhdueshme "24 orë në ditë, 7 ditë në javë" në të gjitha frontet strategjike, duke përfshirë krahun lindor, fqinjësinë jugore dhe Veriun e Epërm, përfshirë Arktikun.
Komentet e tij erdhën ndërsa udhëheqësit ushtarakë të NATO-s u mblodhën në Bruksel për të diskutuar pozicionin e forcave, planifikimin ushtarak, aftësitë, inovacionin dhe përshtatjen mes asaj që ai e përshkroi si një peizazh sigurie në përkeqësim.
"Që kur u takuam për herë të fundit në këtë format, në janar, lindën kriza të reja. Krizat ekzistuese janë thelluar. Dhe, mjedisi i sigurisë është bërë edhe më kërkues", tha Dragone.
Përtej Ukrainës, ai vuri në dukje paqëndrueshmërinë e vazhdueshme në të gjithë rajonin jugor të NATO-s, presionin mbi rrugët globale tregtare, rreziqet për rrjedhat e energjisë dhe kërcënimet hibride të vazhdueshme, duke përfshirë sulmet kibernetike, sabotimin, fushatat e dezinformimit dhe keqpërdorimin e teknologjive të reja.
Ai theksoi se NATO është testuar kohët e fundit, por ajo ka demonstruar frenim dhe gatishmëri më të fortë.
"Në luftë, frenim dhe mbrojtje, aftësia për të kuptuar, vendosur dhe vepruar më shpejt i formëson gjithnjë e më shumë rezultatet", tha Dragone.