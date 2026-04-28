Një shpërthim i madh në Libanin jugor shkakton tërmet në veri të Izraelit

Zein Khalil
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Një shpërthim i madh në jug të Libanit shkaktoi një tërmet të lehtë në veri të Izraelit sot, mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga Tel Avivi në vendin arab, raportuan mediat izraelite, transmeton Anadolu.
“Instituti Gjeologjik i Izraelit regjistroi një tërmet të vogël në veri të vendit pas një shpërthimi të kryer nga ushtria izraelite”, raportoi Kanali 7.
Transmetuesi pretendoi se shpërthimi kishte në shënjestër një tunel të madh të hapur nga Hezbollahu në jug të Libanit.
Tuneli ndodhet rreth 10 kilometra nga kufiri, pa u shtrirë në territorin izraelit, tha kanali.
Izraeli ka vazhduar sulmet në Liban pavarësisht një armëpushimi të përkohshëm.
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi fillimisht një armëpushim dhjetëditor mes Izraelit dhe Libanit më 17 prill, përpara se të thoshte të enjten se ai do të zgjatej edhe për tri javë.
Para armëpushimit, Izraeli nisi një ofensivë më 2 mars që ka vrarë të paktën 2.534 persona dhe ka plagosur 7.863 të tjerë, ndërsa ka zhvendosur më shumë se 1,6 milion njerëz, sipas shifrave zyrtare.