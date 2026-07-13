Një dron rrëzohet në Moldavi gjatë sulmit të dyshuar rus në Ukrainë

Kanyshai Butun
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Moldavia tha sot se një dron kaloi hapësirën e saj ajrore dhe shpërtheu pasi u rrëzua pranë fshatit juglindor të Copanca-s gjatë një sulmi të dyshuar rus në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Ministria e Jashtme e Moldavisë dënoi atë që e quajti "shkelje serioze dhe të papranueshme" të hapësirës ajrore të Moldavisë gjatë sulmeve ajrore ruse në rajonin Odesa të Ukrainës.
“Ky incident i ri përbën shkelje serioze dhe të papranueshme të hapësirës ajrore të Republikës së Moldavisë dhe konfirmon edhe një herë se lufta e agresionit të Federatës Ruse kundër Ukrainës gjeneron rreziqe të drejtpërdrejta për sigurinë e qytetarëve tanë dhe të gjithë rajonit”, tha ministria.
Ajo tha se Moldavia mbetet e përkushtuar për të mbrojtur sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin e saj territorial dhe do të vazhdojë të punojë me partnerët ndërkombëtarë për të forcuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë e vendit ndaj kërcënimeve të tilla.
Rusia nuk e ka komentuar ende deklaratën e Moldavisë.