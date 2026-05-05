Nis në Jerevan samiti i parë historik Armeni-BE

Elena Teslova
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Samiti i parë dypalësh midis Bashkimit Evropian (BE) dhe Armenisë filloi në kryeqytetin e Armenisë, Jerevan, raporton Anadolu.
Takimi historik pasoi samitin e 8-të të Komunitetit Politik Evropian, i cili kishte sjellë më shumë se 40 liderë evropianë në qytet vetëm një ditë më parë.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa mbërritën gjithashtu në Jerevan për t'u takuar me kryeministrin armen Nikol Pashinyan për bisedime që sinjalizuan një ndryshim të thellë në peizazhin politik të rajonit.
"Ky samit historik midis BE-së dhe Armenisë do të thellojë bashkëpunimin dypalësh si dhe do të shënojë një investim të rëndësishëm në rritjen e paqes, lidhshmërisë dhe prosperitetit në Kaukazin Jugor", theksoi Costa para bisedimeve.
Kjo vjen ndërsa marrëdhëniet e Armenisë me Rusinë janë bërë gjithnjë e më të tensionuara që nga viti 2023.
Ndërsa mbetet anëtare e Bashkimit Ekonomik Euroaziatik të udhëhequr nga Rusia, Armenia ka deklaruar zyrtarisht ambicien e saj për të kërkuar anëtarësim në BE dhe ka ngrirë pjesëmarrjen e saj në Organizatën e Traktatit të Sigurisë Kolektive të udhëhequr nga Moska.