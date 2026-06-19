"New York Times" përballet me kritika të reja për injorimin e provave të përgjimit të fushatës së Trumpit

Gizem Nisa Çebi Demir
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
E përditshmja "New York Times" është vendosur sërish në qendër të kritikave lidhur me mbulimin që i bëri hetimit për lidhjet e supozuara midis fushatës presidenciale të presidentit amerikan Donald Trump në vitin 2016 dhe Rusisë, pasi gazeta konservatore e lajmeve "Just the News" argumentoi se gazeta injoroi provat që tregonin se autoritetet federale përgjuan anëtarët e fushatës, transmeton Anadolu.
Në një raport të botuar të enjten, "Just the News" sfidoi një artikull të kohëve të fundit të "New York Times" që thoshte se Trumpi ka pretenduar "pa prova" se administrata e Obamës kishte abuzuar me fuqitë e mbikëqyrjes kundër fushatës së tij.
Gazeta në fjalë citoi një raport të inspektorit të përgjithshëm të Departamentit të Drejtësisë amerikane të vitit 2019, pranimin e fajësisë së ish-avokatit të FBI-së, Kevin Clinesmith për ndryshimin e një e-maili të përdorur në një aplikim për urdhër survejimi dhe marrëveshjen e Departamentit të Drejtësisë për zgjidhjen e një padie të ngritur nga ish-këshilltari i fushatës së Trumpit, Carter Page.
"Asnjë amerikan nuk duhet të përballet kurrë me survejim të fshehtë dhe të paligjshme bazuar në pikëpamjet e tyre politike", tha një zëdhënës i Departamentit të Drejtësisë pasi departamenti ra dakord të zgjidhte padinë e Page për 1.25 milion dollarë në prill 2026.
"Just the News" vuri në dukje raportin e vitit 2023 të këshilltarit special John Durham, i cili arriti në përfundimin se "As zbatimi i ligjit në SHBA dhe as Komuniteti i Inteligjencës nuk duket se kanë poseduar ndonjë provë aktuale të marrëveshjes së fshehtë në zotërimet e tyre në fillimin e hetimit të Uragani Crossfire (Crossfire Hurricane)".
Duke iu përgjigjur një pyetjeje nga "Just the News", "The New York Times" mbrojti mbulimin e saj mediatik, duke thënë se "raportimi i saj mbi sfidat për të riautorizuar nenin 702 të Aktit për Mbikëqyrjen e Inteligjencës së Jashtme (FISA), i paraqet lexuesve një pamje të qartë dhe faktike".
Gazeta ka mbrojtur raportimin e saj fitues të çmimit Pulitzer mbi hetimin Trump-Rusi ndërsa Trumpi ka paditur Bordin e Çmimit Pulitzer për vendimin e tij për të mbështetur çmimet. Çmimet Pulitzer janë ndër nderimet më të larta në gazetarinë amerikane, duke vlerësuar ekselencën në raportim, letërsi, dramë dhe muzikë që nga themelimi i tyre në 1917 nga botuesi i gazetës Joseph Pulitzer.