"New York Times" ngre padinë e dytë kundër Pentagonit për kufizimet e shtypit

Michael Gabriel Hernandez
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Gazeta "New York Times" ka ngritur padi të dytë kundër Departamentit të Mbrojtjes të hënën për kufizimet e aksesit të shtypit në Pentagon të zbatuara nga administrata e Trumpit, transmeton Anadolu.
Padia e ngritur nga "Times" dhe gazetari i saj Julian Barnes emëron departamentin, sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth, zëdhënësin Sean Parnell dhe zyrtarin e lartë Timothy Parlatore si të pandehur.
Padia pretendon se politika që urdhëron që të gjithë gazetarët të hyjnë në Pentagon me një eskortë është "hakmarrje e hapur" kundër "Times" "jo vetëm për pikëpamjen e tyre editoriale, por edhe për mbrojtjen e të drejtave të tyre kushtetuese në padi".
"Politika e përkohshme është haptazi hakmarrëse, krejtësisht e paarsyeshme dhe haptazi arbitrare dhe kapriçioze. Të pandehurit e miratuan atë si një mjet për të penguar një urdhër të gjykatës së rrethit dhe për të ndëshkuar 'The Times' si për pikëpamjen e saj editoriale ashtu edhe për padinë e saj të suksesshme që mbron të drejtat e saj kushtetuese", thuhet në padi.
Ajo aludon në faktin se politika aktuale është një zgjidhje e administratës pasi një gjykatë tjetër vendosi që kufizimet e mëparshme ishin jokushtetuese dhe shkelje të lirisë së fjalës.
Gjykatësi federal Paul Friedman vendosi në mars se kufizimet e Pentagonit mbi shtypin binin ndesh me amendamentin e parë të Kushtetutës së SHBA-së.
"Politika që Pentagoni miratoi në përgjigje ndahet ndjeshëm nga normat e vjetra në Departamentin e Mbrojtjes që u lejonin gazetarëve të kenë qasje të pashoqëruar në korridore të pasigurta në mënyrë që ata të mund të lëviznin nga zyra e shtypit në zyrën e shtypit dhe të bëjnë pyetje me njoftim të shkurtër ndërsa zhvilloheshin ngjarjet", thuhet në padi.
"Për të bërë qoftë edhe një pyetje, Barnes dhe gazetarët e tjerë duhet të telefonojnë ose të dërgojnë email për një takim, të presin një përgjigje, të marrin një shoqërues, të bëjnë pyetjen e tyre dhe të kthehen në bibliotekën jashtë Pentagonit, vetëm për të përsëritur procesin për burimin tjetër. Gazetarët duhet ose të heqin dorë nga bisedat ose të kalojnë orë të tëra duke ndjekur oraret me telefon dhe duke lëvizur brenda dhe jashtë ndërtesës", shton padia.
Zëdhënësi i Pentagonit, Parnell e hodhi poshtë veprimin ligjor të "Times" si "asgjë më shumë se një përpjekje për të hequr pengesat që ata të marrin në dorë informacionin e klasifikuar".
"Ata duan të bredhin lirisht në korridoret e Pentagonit dhe pa shoqërues, një privilegj që nuk e kanë në asnjë ndërtesë tjetër federale. Politika e Departamentit është plotësisht e ligjshme dhe e hartuar ngushtë për të mbrojtur informacionin e sigurisë kombëtare nga zbulimi i paligjshëm kriminal", shtoi ai në platformën amerikane të mediave sociale X.