New York, regjistrohet nivel rekord të ulët të të shtënave dhe vrasjeve deri në korrik, rriten krimet e urrejtjes

Diyar Güldoğan
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Qyteti i New York-ut regjistroi numrin më të ulët të të shtënave, viktimave nga të shtënat dhe vrasjeve në historinë e tij gjatë shtatë muajve të parë të vitit 2026, edhe pse krimet e konfirmuara të urrejtjes, përfshirë incidentet kundër myslimanëve, u rritën, tha Departamenti i Policisë së New York-ut (NYPD), transmeton Anadolu.
Komisionerja e Policisë, Jessica Tisch, tha se qyteti përjetoi ulje dyshifrore të krimeve të rënda në përgjithësi gjatë korrikut, pavarësisht se departamenti menaxhoi një sërë ngjarjesh të mëdha, përfshirë Kupën e Botës FIFA, festimet e 4 Korrikut dhe aktivitetet "Sail 250".
"Për shtatë muajt e parë të këtij viti dhe gjatë muajit korrik, qyteti i New York-ut përjetoi numrin më të ulët të vrasjeve, incidenteve me të shtëna dhe viktimave nga të shtënat në historinë e regjistruar", tha Tisch, duke ia atribuar këtë strategjisë së policimit të bazuar në të dhëna të departamentit.
NYPD raportoi 381 incidente me të shtëna dhe 462 viktima nga të shtënat deri në fund të korrikut, të dyja nivele rekord të ulëta, së bashku me 149 vrasje, numri më i ulët i regjistruar për këtë periudhë. Vetëm në korrik, qyteti regjistroi 59 të shtëna, 81 viktima nga të shtënat dhe 21 vrasje, duke vendosur rekorde të reja mujore.
Pavarësisht rënies së përgjithshme të krimeve të dhunshme, krimet e konfirmuara të urrejtjes u rritën me 9,4 për qind që nga fillimi i vitit, duke shkuar në 360 raste nga 329 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Krimet e urrejtjes kundër hebrenjve përbënin rreth 57 për qind të të gjitha krimeve të konfirmuara të urrejtjes, duke u rritur me 8,5 për qind në 205 raste.
NYPD raportoi gjithashtu një rritje të ndjeshme të krimeve të urrejtjes kundër myslimanëve. Incidentet e konfirmuara kundër myslimanëve u rritën me 62,5 për qind që nga fillimi i vitit, duke shkuar në 26 raste nga 16 një vit më parë. Vetëm në korrik, krimet e konfirmuara të urrejtjes kundër myslimanëve u rritën me 150 për qind, nga dy raste në korrik 2025 në pesë raste këtë korrik.
Departamenti tha se Task Forca për Krimet e Urrejtjes heton të gjitha incidentet e raportuara të paragjykimit përpara se të përcaktojë nëse ato përmbushin përkufizimin ligjor të një krimi të urrejtjes sipas ligjit të shtetit të New York-ut.