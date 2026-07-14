New Delhi thërret zëvendës të dërguarin e Iranit pas vrasjes së një indiani në sulmin ndaj anijeve në Hormuz

Ahmad Adil
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
India thirri sot zëvendës të dërguarin e Iranit pasi një shtetas indian u vra kur dy cisterna të Emirateve të Bashkuara Arabe u goditën nga Irani teksa kalonin në korsinë jugore të anijeve të Ngushticës së Hormuzit në ujërat territoriale të Omanit, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë ka marrë një "qëndrim të fortë diplomatik" pas incidentit vdekjeprurës detar në Lindjen e Mesme, raportoi "Doordarshan News" në pronësi shtetërore.
Zëvendës shefi i misionit të Iranit në New Delhi, Mohamed Javad Hosseini u thirr nga ministria, tha transmetuesi lokal NDTV.
Më herët sot, Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se një anëtar i ekuipazhit u vra dhe tetë të tjerë u plagosën, përfshirë katër rëndë, pasi dy cisterna të EBA-së u goditën nga raketat iraniane të lundrimit në ujërat territoriale të Omanit.
Ministria i identifikoi anijet si Mombasa dhe Al Bahiyah, duke thënë se i ndjeri ishte një anëtar i ekuipazhit indian në bordin e Mombasas. Të plagosurit përfshijnë gjashtë shtetas indianë dhe dy shtetas ukrainas.
Incidenti erdhi në mes të tensioneve ushtarake të përshkallëzuara pasi SHBA-ja nisi për të tretën ditë radhazi sulme ndaj Iranit, duke thënë se operacionet kishin për qëllim të dobësonin aftësitë e Teheranit në Ngushticën e Hormuzit, i cili ka parë një konflikt të rinovuar midis SHBA-së dhe Iranit.
Marina e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha se ushtria amerikane inkurajoi dy supertankerë që të përdornin një rrugë të paautorizuar në Ngushticën e Hormuzit përpara se anijet të goditeshin dhe të çaktivizoheshin, ndërsa nuk sqaroi se si u goditën cisternat ose nuk mori përgjegjësinë për incidentin.