Netanyahu urdhëron ushtrinë izraelite për sulme ajrore në lagjen Dahiyeh të Bejrutit, pavarësisht armëpushimit

Burak Dağ
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, urdhëroi ushtrinë të kryejë sulme ajrore në lagjen Dahiyeh të Bejrutit, Liban, pavarësisht armëpushimit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes, Yisrael Katz, njoftuan se ushtria izraelite do të kryejë sulme të reja ajrore në Bejrut.
Në deklaratë pretendohet se sulmet ajrore në rajonin Dahiyeh të Bejrutit, të urdhëruara nga Netanyahu dhe Katz, do të synojnë objektivat e Hezbollahut.
Është pretenduar se Netanyahu kërkoi leje nga administrata e Washingtonit për të shënjestruar Bejrutin me sulme ajrore gjatë një telefonate me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, më 30 maj.
U pretendua se ushtria izraelite nuk mund të kryente sulme ajrore në Bejrut për shkak të një "vetoje" nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Izraeli kreu për herë të fundit një sulm ajror më 28 maj në lagjen Shuweyfat në jug të Bejrutit, pavarësisht armëpushimit.
- Sulmet izraelite ndaj Libanit dhe armëpushimi
Ushtria izraelite nisi sulme ajrore intensive ndaj Libanit më 2 mars, duke pushtuar disa qytete në jug të vendit.
Qeveria libaneze njoftoi se numri i personave të zhvendosur në vend kishte tejkaluar një milion gjatë kësaj periudhe.
Më 24 prill, Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi se armëpushimi i përkohshëm 10-ditor midis Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur për tre javë të tjera.
Pas raundit të tretë të bisedimeve midis Libanit dhe Izraelit, të ndërmjetësuar nga SHBA-ja më 14-15 maj, u vendos që armëpushimi të zgjatej për 45 ditë që nga 17 maji dhe të mbahej një raund i katërt bisedimesh në fillim të qershorit.
Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi më 25 maj se kishte udhëzuar ushtrinë të intensifikonte sulmet ndaj Libanit.
Deklarata e fundit nga Ministria e Shëndetësisë libaneze raportoi se 3.412 persona kanë vdekur në sulmet izraelite ndaj vendit që nga 2 marsi.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite vazhdon sulmet dhe prishjet e shtëpive në Libanin jugor, ndërsa Hezbollahu po kryen sulme kundër forcave izraelite, duke i akuzuar ato për shkelje të armëpushimit.