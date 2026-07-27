Netanyahu niset për në Washington për bisedime me Trumpin

Mohammad Sio
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu u nis sot për në Washington për të biseduar me presidentin amerikan Donald Trump, transmeton Anadolu.
Netanyahu po viziton Washingtonin me ftesë të Trumpit dhe do të diskutojë mbi çështjet me interes të përbashkët për Izraelin dhe SHBA-në, sipas llogarisë zyrtare të Izraelit në Arabisht në platformën e mediave sociale amerikane X.
Kryeministri izraelit tha të dielën se ai planifikon të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York, pavarësisht thirrjeve për arrestimin e tij nga kryetari i bashkisë së New Yorkut, Zohran Mamdani.
Të martën e kaluar, Mamdani e quajti Netanyahun "kriminel lufte" dhe i kërkoi qeverisë amerikane të zbatonte urdhër arrestin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP) kundër tij nëse ai hyn në SHBA.
Presidenti amerikan, Donald Trump, megjithatë, është zotuar se Netanyahu "nuk do të arrestohet" gjatë vizitës në SHBA.
GJNP-ja lëshoi urdhra arresti në nëntor 2024 për Netanyahun dhe ish-ministrin izraelit të Mbrojtjes Yoav Gallant mbi akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.