Netanyahu kërkon "kurban" për dështimet në Liban dhe rezultatet e pjesshme në Iran

Tarek Chouiref
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Zyrtarë të lartë të ushtrisë izraelite akuzuan kryeministrin Benjamin Netanyahu se po kërkonte një fajtor për dështimet e Izraelit në Liban dhe rezultatet e pjesshme të konfrontimit të tij me Iranin, raportoi të dielën e përditshmja "Israel Hayom", transmeton Anadolu.
Zyrtarët thanë se pretendimi i Netanyahut se ai kishte udhëzuar ushtrinë të "përgjigjej me forcë" ndaj sulmeve të Hezbollahut në Liban ishte thjesht një shfaqje politike që synonte lehtësimin e presionit të brendshëm, pa asnjë ndryshim real në direktivat ushtarake.
Raporti tha se Netanyahu njoftoi të shtunën vonë se ai kishte urdhëruar ushtrinë izraelite të godiste objektivat e Hezbollahut "me forcë" pas shkeljeve të përsëritura të armëpushimit dhe sulmeve nga Libani. Megjithatë, zyrtarë të lartë të ushtrisë thanë se sulmet që pasuan ishin rutinë dhe të kryera sipas të njëjtave rregulla ekzistuese të angazhimit, të kufizuara në jug të Libanit dhe pa ndonjë përshkallëzim real.
Ata e përshkruan deklaratën e Netanyahut si një "perde tymi", duke theksuar se nuk kishte pasur asnjë ndryshim në urdhrat e ushtrisë dhe se operacionet ushtarake po vazhdonin tamam si më parë. Zyrtarët thanë se Netanyahu po përpiqej ta portretizonte ushtrinë si përgjegjëse për dështimin në arritjen e rezultateve që kishte premtuar ndërsa në realitet, ushtria po vepronte në mënyrë strikte sipas udhëzimeve nga udhëheqja politike.
Ata shtuan se operacionet izraelite në Liban mbeten në mënyrë efektive të kufizuara nga udhëzimet e përcaktuara nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili njoftoi armëpushimin në Liban dhe më vonë e zgjati atë me tre javë të tjera.
Raporti tha se frustrimi po rritet brenda ushtrisë dhe establishmentit më të gjerë të sigurisë për atë që zyrtarët e përshkruan si përpjekje të Netanyahut për të zhvendosur përgjegjësinë për rezultatin zhgënjyes në Liban dhe rezultatin e paplotë të konfrontimit me Iranin.
Zyrtarët paralajmëruan se modeli aktual i veprimeve të kufizuara ushtarake i lë forcat izraelite të ekspozuara ndaj sulmeve të mëtejshme dhe nuk arrin të ofrojë siguri për komunitetet veriore ndërsa Hezbollahu vazhdon të shfrytëzojë kushtet e armëpushimit dhe qëndrimin mbrojtës të trupave izraelite.