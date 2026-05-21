Netanyahu dhe Trumpi diskutojnë për një draft-marrëveshje për paqe me Iranin në një telefonatë të tensionuar

Rabia İclal Turan
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu diskutuan për një draft-marrëveshje për t'i dhënë fund luftës së tyre kundër Iranit gjatë një telefonate të tensionuar, sipas një raporti të publikuar të mërkurën, transmeton Anadolu.
Udhëheqësit diskutuan atë që faqja e internetit e lajmeve "Axios" e përshkroi si një "memorandum paqeje të rishikuar" të hartuar nga Katari dhe Pakistani gjatë një telefonate të martën që e la Netanyahun të zemëruar. "Flokët e udhëheqësit izraelit ishin në flakë pas telefonatës", tha një nga tre burimet që folën për "Axios" lidhur me bisedën.
Netanyahu po kërkon të rifillojë armiqësitë kundër Iranit në një luftë që është ndërprerë që nga fillimi i prillit në një armëpushim që Trumpi më pas e zgjati për një kohë të pacaktuar. Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment në lidhje me raportin.
Sipas CNN, duke cituar zyrtarë amerikanë dhe izraelitë, Netanyahu i kërkoi Trumpit të vazhdonte sipas planit me sulme të reja të synuara, duke argumentuar se një vonesë i sjell dobi vetëm Iranit, ndërsa Trumpi kundërshtoi, duke thënë se diplomacia ia vlente të ndiqej "disa ditë të tjera".
Telefonata erdhi pasi Trumpi të dielën e kishte informuar Netanyahun se sulme të reja, që pritet të quhen operacioni "Sledgehammer", ka të ngjarë të ishin të mundshme në fillim të javës, sipas CNN. Trumpi më vonë njoftoi se i ndaloi sulmet e planifikuara me kërkesë të aleatëve të Gjirit, përfshirë Katarin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ai tha më herët të mërkurën se bisedimet që synojnë përfundimisht përfundimin e luftës janë në "fazat e tyre përfundimtare". "Do ta provojmë këtë një herë. Nuk po nxitoj. Nuk mendon kurrë, 'Oh, zgjedhjet e mesit të mandatit, po nxitoj'. Thjesht, idealisht, do të doja të shihja pak njerëz të vrarë, në vend të shumë", u tha Trumpi gazetarëve në bazën e përbashkët "Andrews" ndërsa përgatitej të nisej për në shtetin e Connecticut.
Trumpi minimizoi çdo ndarje me Netanyahun, duke thënë se ata janë në të njëjtën faqe lidhur me Iranin dhe duke këmbëngulur se "Netanyahu do të bëjë çfarëdo që dua që ai të bëjë. Ai është një njeri shumë, shumë i mirë".
Duke folur para të diplomuarve në Akademinë e Rojës Bregdetare të SHBA-së pasi mbërriti në shtetin verilindor, presidenti amerikan tha për negociatat me Iranin se "E vetmja pyetje është, a do të shkojmë dhe ta përfundojmë, apo do të nënshkruajnë një dokument? Le të shohim çfarë do të ndodhë".