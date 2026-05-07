"Ndryshimi i qëndrimit të Trumpit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit erdhi pas reagimeve të aleatit saudit"

Berk Kutay Gökmen
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
STAMBOLL (AA) - Ndryshimi i papritur i planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të ndihmuar anijet që kalonin Ngushticën e Hormuzit pasoi një vendim të një aleati kyç të Gjirit për të pezulluar përdorimin e bazave dhe hapësirës ajrore të ushtrisë amerikane për operacionin, raportoi NBC News të mërkurën, transmeton Anadolu.
Trump i zuri aleatët e Gjirit në befasi kur njoftoi "Projektin Liri" në mediat sociale të dielën pasdite, tha raporti, duke irrituar udhëheqësit në Arabinë Saudite.
Në përgjigje, Mbretëria i tha SHBA-së se nuk do të lejonte avionët amerikanë të operonin nga Baza Ajrore e Prince Sultan në juglindje të Riadit ose të kalonin nëpër hapësirën ajrore saudite në mbështetje të misionit, thanë zyrtarët.
Një telefonatë midis Trumpit dhe Princit të Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, thuhet se nuk arriti ta zgjidhte çështjen, duke e detyruar presidentin të ndalonte "Projektin Liri" në mënyrë që të rivendoste aksesin ushtarak amerikan në hapësirën ajrore jetësore.
Aleatë të tjerë të Gjirit u habitën gjithashtu, me Trumpin që foli me udhëheqësit e Katarit vetëm pasi operacioni kishte filluar tashmë.
Raporti citoi një burim saudit që tha se Trump dhe princi i kurorës "kanë qenë në kontakt rregullisht".
I pyetur nëse njoftimi i "Projektit Liri" i kishte habitur udhëheqësit sauditë, burimi u përgjigj: “Problemi me këtë premisë është se gjërat po ndodhin shpejt në kohë reale".
Burimi shtoi se Arabia Saudite ishte “shumë mbështetëse e përpjekjeve diplomatike” nga Pakistani për të ndërmjetësuar një marrëveshje midis Iranit dhe SHBA-së për t'i dhënë fund konfliktit.