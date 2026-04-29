Nafta në nivelin më të lartë në gati 4 vite pasi Trump mban në fuqi bllokadën ndaj Iranit

Mücahithan Avcıoğlu
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Çmimet e naftës janë rritur sot, me naftën Brent që u rrit mbi 7 për qind në mbi 119 dollarë për fuçi, duke shënuar nivelin më të lartë që nga qershori i vitit 2022, u thelluan teksa shqetësimet për ndërprerje të zgjatura të furnizimit të lidhura me luftën me Iranin dhe mbylljen e vazhdueshme të Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Indeksi ndërkombëtar u rrit ndjeshëm pasi tregjet reaguan ndaj refuzimit të presidentit amerikan, Donald Trump, të një propozimi iranian për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ndërkohë që shtyu negociatat bërthamore për një fazë të mëvonshme.
Sipas Axios, Trump tha se bllokada detare ndaj Iranit do të mbetet në fuqi derisa Teherani të pranojë një marrëveshje që adreson shqetësimet e SHBA-së për programin e tij bërthamor.
“Bllokada është disi më efektive se bombardimi”, tha Trump për Axios, duke shtuar se Irani po përballet me presion në rritje dhe “nuk mund të ketë armë bërthamore”.
Komentet përforcuan pritjet se bllokimi mund të zvarritet me javë të tëra, duke mbajtur primet e rrezikut të larta në tregjet e energjisë.
Frika në treg u shtua edhe nga raportimet se Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka përgatitur plane për një valë “të shkurtër dhe të fuqishme” sulmesh ndaj Iranit nëse negociatat mbeten të bllokuara, ndonëse Trump nuk ka urdhëruar veprime ushtarake.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të rëndësishme të kalimit të energjisë në botë dhe çdo ndërprerje e zgjatur rrezikon rrjedhën e naftës së papërpunuar, gazit natyror të lëngshëm dhe karburanteve të rafinuara nga Gjiri.
Çmimet u mbështetën gjithashtu nga sinjale të ngushtimit të furnizimit në SHBA, ku rezervat e naftës dhe karburanteve ranë ndjeshëm javën e kaluar, ndërsa eksportet e naftës u rritën në një rekord mbi 6 milionë fuçi në ditë.
Tregu ishte tashmë nën presion pasi Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan daljen nga OPEC dhe OPEC+, një lëvizje që shtoi pasiguri mbi kohezionin e grupit të prodhuesve gjatë një prej goditjeve më të rënda të energjisë në vitet e fundit.