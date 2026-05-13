Nëntëshja e Bukureshtit dhe aleatët nordikë: Rusia, kërcënimi më i rëndësishëm i sigurisë për NATO-n

Şeyma Erkul Dayanç
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Udhëheqësit e Nëntëshes së Bukureshtit (B9) dhe aleatëve nordikë të NATO-s thanë sot se Rusia mbetet "kërcënimi më i rëndësishëm, afatgjatë dhe i drejtpërdrejtë" i aleancës, duke theksuar nevojën për të përforcuar qëndrimin e mbrojtjes kolektive të NATO-s përgjatë krahut të saj lindor, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas Samitit në Bukuresht, udhëheqësit thanë se: "Rusia është dhe do të mbetet kërcënimi më i rëndësishëm, afatgjatë dhe i drejtpërdrejtë për sigurinë e aleatëve".
Deklarata shtoi se "NATO duhet të përqendrohet në detyrën kryesore të mbrojtjes kolektive, përfshirë edhe përmes një qëndrimi të fuqishëm mbrojtës përpara" në dritën e mjedisit aktual të sigurisë.
Takimi mblodhi së bashku udhëheqës nga grupi B9 dhe aleatët nordikë së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte dhe presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
SHBA-ja gjithashtu mori pjesë si vëzhguese. Udhëheqësit thanë se aleatët po rrisin investimet në mbrojtje dhe përpjekjet për ndarjen e barrës ndërsa anëtarët e NATO-s punojnë drejt objektivit për të shpenzuar 5 për qind të produktit të brendshëm bruto për mbrojtje.
Ata u zotuan të forcojnë lëvizshmërinë ushtarake, sistemet e mbrojtjes nga raketat dhe infrastrukturën e NATO-s në krahun lindor, përfshirë zgjerimin e sistemit të tubacionit të karburantit të aleancës. Grupi riafirmoi mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke mbështetur njëkohësisht aspiratat euroatlantike të Kievit dhe ndihmën e vazhdueshme ushtarake.
"Ne riafirmojmë fuqimisht mbështetjen tonë të palëkundur për Ukrainën. Mbështetja për Kievin është gjithashtu një investim në sigurinë tonë", thuhet në deklaratë.
Udhëheqësit shprehën mbështetje për përpjekjet e vazhdueshme të paqes të udhëhequra nga SHBA-ja lidhur me Ukrainën dhe bënë thirrje për rritje të presionit mbi Rusinë për t'u angazhuar në negociata për t'i dhënë fund luftës.
Ata gjithashtu shprehën shqetësim për zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe mbështetën përpjekjet për të mbrojtur lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Samiti i ardhshëm i "B9" dhe aleatëve nordikë do të zhvillohet në Poloni.