Mucunski takim me homologen irlandeze në Dublin: Anëtarësimi në BE, objektiv strategjik i Maqedonisë së Veriut

Shpetim Hiseni
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka zhvilluar sot në Dublin një takim me ministren e Punëve të Jashtme, Tregtisë dhe Mbrojtjes të Irlandës, Helen McEntee, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, në takim janë konfirmuar marrëdhëniet shumë të mira dypalëshe dhe përkushtimi i përbashkët për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit politik, ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar integrimit evropian, në prag të presidencës irlandeze të Këshillit të Bashkimit Evropian, e cila fillon më 1 korrik. Ministri Mucunski ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe parimore të Irlandës ndaj politikës së zgjerimit dhe aspiratave evropiane të vendit.
Ai ka theksuar përkushtimin e Qeverisë për vazhdimin e reformave dhe avancimin në rrugën evropiane, duke nënvizuar se anëtarësimi në Bashkimin Evropian mbetet objektiv strategjik dhe nxitësi kryesor i zhvillimit demokratik, ekonomik dhe shoqëror.
Bashkëbiseduesit kanë shkëmbyer mendime edhe për çështjet aktuale rajonale dhe globale, duke u pajtuar se në kushtet e sfidave të shtuara gjeopolitike dhe të sigurisë, Evropa ka nevojë më shumë se kurrë për unitet, solidaritet dhe bashkëpunim të ngushtë.
Në kuadër të vizitës, ministri Mucunski ka zhvilluar takim edhe me kryesuesin dhe anëtarët e Komitetit të Përbashkët për Çështje të Bashkimit Evropian të të dy dhomave të parlamentit irlandez.
Në takim është diskutuar për gjendjen aktuale të procesit të eurointegrimit, ndërsa ministri ka theksuar përkushtimin e Qeverisë për zbatimin e reformave, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të institucioneve.
Ai ka nënvizuar se një proces i besueshëm zgjerimi, i bazuar në meritë dhe përmbushjen e kritereve të Kopenhagës, është thelbësor për ruajtjen e besimit në Bashkimin Evropian dhe fuqinë e tij transformuese në rajon.