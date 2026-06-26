Moska thërret ambasadorin moldav dhe paraqet protestë për ndalimin e korrierëve diplomatikë rusë

Kanyshai Butun
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë ka njoftuar se ka thirrur ambasadorin e Moldavisë për të paraqitur një protestë lidhur me ndalimin e korrierëve diplomatikë rusë në Aeroportin Ndërkombëtar të Kishinaut, transmeton Anadolu.
Ministria ruse gjithashtu përsëriti rekomandimin e saj “të fuqishëm” që qytetarët rusë të përmbahen nga udhëtimet drejt Moldavisë.
Sipas ministrisë, korrierët diplomatikë u ndaluan në aeroport më 25 qershor dhe iu nënshtruan asaj që Moska e përshkroi si kërkesa “të papranueshme dhe të paligjshme” për të lejuar kontrollin e korrespondencës diplomatike dhe për të dorëzuar “vullnetarisht” telefonat e tyre celularë.
Ajo tha se diplomatëve të Ambasadës Ruse në Kishinau iu mohua hyrja në zonën e kufizuar të aeroportit për të ofruar asistencë konsullore.
“Si rezultat, korrierët diplomatikë, pavarësisht se kishin njoftuar paraprakisht palën moldave për mbërritjen e tyre, nuk arritën të hynin në Moldavi dhe u detyruan të ktheheshin në vendin e tyre,” thuhet në deklaratën e ministrisë.
- Paralajmërim për udhëtimet
Ministria ruse gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve të saj të shmangin udhëtimet drejt Moldavisë, duke përmendur atë që e quajti rritje të masave diskriminuese ndaj shtetasve rusë që hyjnë në vend.
Sipas ministrisë, mbajtësit e pasaportave ruse që mbërrijnë në aeroportin e Kishinaut shpesh i nënshtrohen kontrolleve të gjata, marrjeve në pyetje dhe inspektimeve, ndërsa në disa raste u kërkohet të dorëzojnë pajisjet e tyre celulare për ekzaminim.
Ajo pretendoi gjithashtu se udhëtarët ndonjëherë mbahen për orë të tëra në zonat e tranzitit pa qasje të mjaftueshme në ushqim ose ujë dhe, në disa raste, u refuzohet hyrja në vend pas procedurave të kontrollit.
Ministria shtoi se pasagjerët që largohen nga Moldavia përballen me vonesa gjatë kontrolleve të sigurisë, të cilat mund të çojnë në humbjen e fluturimeve, dhe se autoritetet moldave kanë kufizuar qasjen e zyrtarëve konsullorë rusë tek qytetarët e ndaluar, duke penguar ofrimin e ndihmës konsullore.
Deri më tani, Moldavia nuk ka komentuar mbi deklaratat më të fundit të Rusisë.