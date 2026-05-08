Moska i quan "të habitshme" komentet e kancelarit gjerman për riarmatim

Kanyshai Butun
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavrov sot i përshkroi komentet e kancelarit gjerman Friedrich Merz për ta bërë ushtrinë gjermane përsëri më të fortën në Evropë si "të habitshme", transmeton Anadolu.
"Mendoj se nuk ka nevojë të shpjegohet kuptimi që qëndron pas kësaj fraze", citoi agjencia shtetërore e lajmeve Tass të ketë thënë Lavrov gjatë një eventi përkujtimor në Ministrinë e Jashtme.
Lavrov tha se dëshira e Merzit ka ngritur shqetësime në Rusi dhe vende të tjera evropiane në lidhje me drejtimin e integrimit euroatlantik, duke akuzuar zyrtarët në Bruksel për inkurajimin e "ndjenjave revanshiste" në të gjithë rajonin.
Ai pretendon se "disa vende evropiane po përgatiten për një sulm tjetër ndaj Rusisë dhe po bëjnë thirrje të paturpshme për një përsëritje të përvojës së Hitlerit". Lavrov paralajmëroi se Moska do t'i përgjigjej ashpër çdo ndërprerjeje të festimeve të Ditës së Fitores, të cilat shënojnë fitoren e Bashkimit Sovjetik mbi Gjermaninë naziste në vitin 1945.
"Nëse nazistët, të cilët po ringjallen në Perëndim përmes Ukrainës, vazhdojnë atë që po bëjnë tani, nuk do të ketë mëshirë për ta", tha ai.
Të hënën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi armëpushim dy-ditor për festimet e Ditës së Fitores më 8-9 maj dhe paralajmëroi Ukrainën për një përgjigje “masive” me raketa nëse përkujtimet do të ndërpriteshin.
Më vonë atë ditë, Ukraina njoftoi se do të respektonte armëpushim të njëanshëm duke filluar nga mesnata e së martës, por Kievi që atëherë e ka akuzuar Rusinë për shkelje të armëpushimit duke vazhduar sulmet ajrore dhe sulmet në vijën e frontit.