Moldavia shpall gjendje gatishmërie 30-ditore në sektorët energjetik dhe hidrologjik

Kanyshai Butun
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Moldavia tha sot se ka shpallur gjendje gatishmërie 30-ditore në sektorët e energjisë dhe hidrologjik për të parandaluar mungesën e karburantit dhe për të mbrojtur furnizimin me ujë, transmeton Anadolu.
Qeveria tha se ndërprerjet në tregjet rajonale të karburanteve, të nxitura nga çmimet më të larta globale të naftës dhe naftës, konflikti në Lindjen e Mesme, një ndalim i përkohshëm i eksporteve të naftës së papërpunuar në Kazak përmes terminalit rus të Novorossiysk dhe nivelet e ulëta të ujit në Danub, kanë tendosur zinxhirët e furnizimit.
Rezervat komerciale të naftës kanë rënë nga furnizimi 17.6 ditë në fund të qershorit në 6.9 ditë furnizim ndërsa 53 pika karburanti në të gjithë vendin kishin mbetur pa naftë që nga e diela.
Sipas masave emergjente, autoritetet do të thjeshtojnë importet e karburantit, do t'i japin përparësi zhdoganimit, do të krijojnë "korridore të gjelbra" kufitare dhe do të frenojnë blerjet spekulative. Eksportet e naftës dhe benzinës nga porti Giurgiulesti do të lejohen vetëm nëse ruhen rezervat minimale të karburantit vendas.
Qeveria shpalli alarm hidrologjik pasi nivelet e ujit në pellgun e Dniestër ranë ndjeshëm. Autoritetet paralajmëruan se zvogëlimi i shkarkimeve të ujit nga rezervuari i Novodnistrovskut mund të prishë furnizimin me ujë të pijshëm.
Zyrtarët thanë se do të vlerësojnë burimet alternative të ujit, do të përgatisin puse rezervë dhe do të rrisin monitorimin e burimeve ujore.