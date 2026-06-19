Ministri japonez i Mbrojtjes planifikon vizitë në Turqi mbi samitin e NATO-s mes thellimit të lidhjeve të sigurisë

Faisal Mahmud
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Ministri japonez i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi, po planifikon të vizitojë Turqinë në fillim të korrikut për të marrë pjesë në aktivitetet që lidhen me samitin e NATO-s dhe për të zhvilluar takime me homologët e tij, transmeton Anadolu.
Vizita, e cila pritet të përkojë me samitin e NATO-s në Ankara më 7-8 korrik, sipas gazetës Japan Today, do të theksojë angazhimin në rritje të Japonisë në fushën e sigurisë me aleancën transatlantike dhe partnerët e saj, megjithëse vendi nuk është anëtar i NATO-s.
Siç raporton Mainichi Media, Koizumi pritet të marrë pjesë në takime të lidhura me NATO-n dhe të zhvillojë bisedime dypalëshe me ministrat e Mbrojtjes të vendeve anëtare të aleancës në margjinat e samitit.
Raporti thekson se diskutimet me sa duket do të përqendrohen në sfidat rajonale të sigurisë dhe bashkëpunimin në mbrojtje.
Japonia ka zgjeruar në mënyrë të vazhdueshme bashkëpunimin me NATO-n në vitet e fundit, veçanërisht në fusha si mbrojtja kibernetike, siguria detare, teknologjitë e reja dhe mbështetja për Ukrainën.
Tokio dhe aleanca kanë theksuar vazhdimisht se zhvillimet e sigurisë në rajonet euro-atlantike dhe indo-paqësore janë gjithnjë e më të ndërlidhura.
Vizita e planifikuar vjen në një kohë kur Japonia vazhdon të forcojë lidhjet institucionale me NATO-n. Në vitin 2025, Tokio krijoi një mision të posaçëm diplomatik pranë aleancës dhe bashkëpunimi është zgjeruar në kuadër të një programi partneriteti që përfshin dialog politik dhe nisma praktike në fushën e sigurisë.
Samiti i NATO-s në Ankara pritet të mbledhë liderë dhe zyrtarë të lartë nga shtetet anëtare dhe vendet partnere për të diskutuar sigurinë kolektive, shpenzimet për mbrojtjen dhe sfidat strategjike globale.