Ministri izraelit i Mbrojtjes: Avionët luftarakë amerikanë nisen nga Izraeli për të sulmuar Iranin

Lina Altawell
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, pretendoi të martën se avionët luftarakë amerikanë po ngrihen nga Izraeli për të kryer sulme ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
“Aeroplanët luftarakë amerikanë po ngrihen nga Izraeli për të nisur sulmet ndaj Iranit dhe iranianët e dinë këtë”, tha Katz për Channel 14.
Ministri i Mbrojtjes tha se Izraeli dëshiron të sulmojë objektivat energjetike iraniane, por plani izraelit kundërshtohet nga Uashingtoni.
“Ne duam fort të sulmojmë objektivat iraniane të energjisë, por SHBA-të nuk janë dakord me këtë në këtë fazë”, tha Katz, duke kërcënuar se do të godasë Iranin në rast të ndonjë sulmi nga Teherani.
"Nëse ata qëllojnë kundër Izraelit, ne do të përgjigjemi me forcë të plotë. Ne jemi të gatshëm të godasim Iranin në mënyrë të pavarur."
Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga Irani mbi komentet e Katz.
Ministri izraelit pohoi gjithashtu se presidenti i SHBA-së, Donald Trump e kupton se Izraeli nuk do të tërhiqet nga ato që ai i quajti "zona tampon" në Liban, Gaza dhe Siri.
"Ne dimë se si t'i menaxhojmë gjërat. Ne jemi gati," tha Katz kur u pyet nëse Izraeli do t'i përgjigjej një droni të lëshuar më herët të martën nga Iraku dhe i kapur pranë kufirit jordanez.
Në Gaza, Katz tha se ai vizitoi enklavën palestineze një javë më parë. “Ne e shkatërruam Gazën mbi dhe nën tokë,” tha ai.
I pyetur nëse Izraeli do të lejonte vendosjen e vendbanimeve të paligjshme në Gaza, ai tha se koha duhet të vijë kur Izraeli të deklarojë se Hamasi nuk ka respektuar marrëveshjen e armëpushimit.
Izraeli filloi gjenocidin e tij në Gaza më 8 tetor 2023, me mbështetjen e SHBA-së, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Pavarësisht nga një marrëveshje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme, duke vrarë 1.207 palestinezë dhe duke plagosur 3.914 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.